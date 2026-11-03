La muerte del delantero Jesús de Miguel ha provocado una profunda conmoción en el CD Tenerife y en el fútbol español. Tras confirmarse el fallecimiento del futbolista este martes 3 de noviembre, el presidente de la institución, Felipe Miñambres, se pronunció sobre el difícil momento que atraviesa el club y adelantó que solicitarán la suspensión de sus próximos compromisos deportivos.

En sus declaraciones, el directivo reconoció que jugadores, familiares y trabajadores de la institución necesitarán acompañamiento para afrontar la tragedia. Asimismo, confirmó que el equipo tendrá una semana de luto y que ya recibieron ofrecimientos de ayuda profesional.

Foto de archivo tomada el 03/09/2026 del futbolista Jesús de Miguel, del CD Tenerife. Foto: EFE/ Ramón De La Rocha

“Vamos a necesitar ayuda profesional, pero también la ayuda de todos nuestros seguidores, porque ellos tendrán el mismo sentimiento que nosotros tenemos hoy”, expresó Miñambres.

El presidente del CD Tenerife también reconoció que la institución atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia y calificó lo sucedido como una situación extraordinaria para el fútbol mundial.

“Yo creo que para el fútbol mundial es una situación no vivida, en la que un jugador muere en un terreno de juego”, manifestó.

Miñambres también explicó que el fallecimiento de De Miguel ha dejado a toda la institución en un estado de tristeza e incredulidad. Sin embargo, consideró que este difícil episodio también debe servir para fortalecer la unión entre los integrantes del club y sus hinchas.

El directivo confirmó que se establecerá una semana de luto y que los futbolistas, así como las familias de los jugadores, recibirán acompañamiento.

“Necesitaremos ayuda profesional, pero también la ayuda de todos nuestros seguidores, porque ellos tendrán el mismo sentimiento que nosotros tenemos hoy”, reiteró.

Jesús de Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el partido entre CD Tenerife y FC Andorra, tras impactar con el arquero, Jesús Owono.

Tenerife solicitará suspender sus próximos partidos

Otro de los anuncios importantes de Felipe Miñambres estuvo relacionado con el calendario deportivo del CD Tenerife. El presidente confirmó que la institución ya inició conversaciones con LaLiga para solicitar la suspensión de su siguiente compromiso frente al Granada.

Además, explicó que también buscarán coordinar con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la situación de sus próximos encuentros.

“Sí, ya hemos hablado con la Liga, el Granada ha mostrado todo su apoyo. Y también hablaremos con Federación”, indicó.

En ese sentido, mencionó que también se había realizado una comunicación con el presidente de la Federación, Rafael Louzán, para abordar la posibilidad de suspender el compromiso frente al Badajoz.

La intención del club es disponer de tiempo para afrontar el duelo y permitir que sus integrantes puedan recuperarse emocionalmente antes de volver a competir.

El homenaje que Tenerife prepara para Jesús de Miguel

Finalmente, Miñambres aseguró que el club buscará rendirle a Jesús de Miguel el homenaje que merece y recordó que su partida permanecerá en la memoria de toda la institución.

⚫️ Felipe Miñambres, presidente del @cdtoficial, sobre la muerte de Jesús de Miguel: "Vamos a necesitar ayuda profesional pero también la de todos nuestros seguidores porque ellos tendrán el mismo sentimiento que tenemos hoy" https://t.co/NSWsafMNmS — RTVC (@RTVCes) November 3, 2026

“Tenemos que hacerle el homenaje que se merece Demi. Y a partir de ahí, pues nada, lo llevaremos siempre en el corazón”, expresó.

El presidente calificó lo ocurrido como “una situación increíble y una desgracia grandísima”, en referencia al fallecimiento del delantero, que ha generado numerosas muestras de solidaridad en el fútbol español.

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