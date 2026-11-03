Felipe Miñambres rompe el silencio tras la tragedia de Jesús de Miguel y anuncia una semana de luto. Foto: X/ @RTVCes
Felipe Miñambres rompe el silencio tras la tragedia de Jesús de Miguel y anuncia una semana de luto. Foto: X/ @RTVCes
Por Redacción EC

La muerte del delantero Jesús de Miguel ha provocado una profunda conmoción en el CD Tenerife y en el fútbol español. Tras confirmarse el fallecimiento del futbolista este martes 3 de noviembre, el presidente de la institución, Felipe Miñambres, se pronunció sobre el difícil momento que atraviesa el club y adelantó que solicitarán la suspensión de sus próximos compromisos deportivos.

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