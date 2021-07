La eliminación de los Países Bajos en la Eurocopa a manos de República Checa, tuvo como consecuencia el despido del técnico Frank De Boer, luego de un año de su contratación. Sin entrenador, la selección naranja tiene entre sus principales candidatos a Louis Van Gaal, quien ya los dirigió en dos etapas anteriores.

Aunque todavía no hay nada confirmado sobre la elección de Van Gaal, en Europa se empezó a hablar que dos integrantes de la selección de Países Bajos no quieren que él se haga cargo del equipo. Según el diario ‘The Mirror’, los que estarían detrás de todo serían Georginio Wijnaldum y Virgil van Dijk.

“Esta historia es completamente falsa. Nunca ha sido más importante para los periodistas decir la verdad y no simplemente inventar cosas. Qué vergüenza”, expresó Virgil van Dijk, quien estuvo ausente en la Eurocopa debido a una lesión.

Las informaciones de ‘The Mirror’ indican que ambos futbolistas estarían a favor de la llegada de Henk ten Cate, quien así como Van Gaal, tiene un pasado como entrenador del FC Barcelona.

El entrenador ya había indicado que no deseaba volver a trabajar como técnico, a menos que los encargados de la Federación de Fútbol de Países Bajos se lo pidan: “Nunca volveré a entrenar un club o una selección nacional. No diré que no si la federación holandesa me pide que me haga cargo de la selección nacional”.

La selección de Países Bajos busca volver a ser protagonista en Europa, luego de no clasificar al Mundial Rusia 2018. Muchos de sus grandes referentes terminaron su ciclo en Brasil 2014, competencia donde llegaron hasta la semifinal.