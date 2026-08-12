Vasco da Gama vs. Olimpia EN VIVO HOY: ver transmisión del partido en el Estadio Sao Januário de Sao Paulo por los octavos de final de ida de la Copa Sudamericana 2026. ¿A qué hora juegan? El partido comienza hoy, miércoles 12 de agosto de 2026, a las 7:00 p.m. (hora paraguaya), que son las 5:00 PM de Perú, las 4:00 PM de México y las 6:00 PM de Estados Unidos y Chile. ¿Dónde ver? ESPN 3, DGO y Disney+ Premium, transmiten el partido en Argentina, mientras que en Perú y Paraguay podrás ver a través de ESPN 2 y Disney+ Premium por cable y streaming. Asimismo, podrás ver el minuto a minuto en la web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.