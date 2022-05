Vélez vs. Bragantino EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 4 del Grupo C de la Copa Libertadores, este jueves 5 de mayo desde las 7:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. (hora argentina). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Fox Sports Argentina y Star+(Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con la obligación de ganar para soñar con avanzar a octavos de final de la Copa Libertadores, el argentino Vélez Sarsfield visitará a Bragantino, que necesita hacer respetar la casa para mantener la ilusión. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Nabi Abi Chedid.

¿A qué hora se juega el Vélez vs. Bragantino?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 7:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8:00 p.m.

Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 9:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (viernes 6 de mayo)

Vélez vs. Bragantino: canales del partido y cómo ver por TV

El Vélez vs. Bragantino será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Copa Libertadores. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Nabi Abi Chedid y será transmitido para Sudamérica, por Star+(Star Plus) y ESPN. En España, la contienda se podrá ver por DAZN, mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español y beIN SPORTS

Vélez vs. Bragantino: así llegan los equipos

Sin chances de clasificarse a cuartos de final del torneo argentino, el ‘Fortín’ se la juega toda por renacer en el Grupo C cuando visite Bragança Paulista, una localidad a unos 90 kilómetros de Sao Paulo.

Su rendimiento ha sido tan flojo que incluso venciendo a la ‘Massa Bruta’, salvo que la golee, seguirá colista de la zona, liderada por el virtualmente clasificado Estudiantes de Argentina (10 puntos).

El Bragantino de Mauricio Barbieri, subcampeón de la Sudamericana-2021, es segundo con cuatro unidades, las mismas que el Nacional uruguayo, que el martes perdió 1-0 con Estudiantes en el inicio de la cuarta jornada.

Con una unidad, Vélez se anima con el triunfo para apretar el cuadrangular. La derrota o una igualdad prácticamente lo obliga a consolarse con la lucha por el tercer puesto, que da pase a octavos de la Sudamericana.

El Vélez de Julio Vaccari, en el cargo tras la salida de Mauricio Pellegrino a finales de marzo, está esperanzado en resurgir en la Copa debido a que el sábado rompió con una racha de siete partidos sin ganar (tres derrotas, cuatro empates) al vencer 3-2 a Tigre.

“Entiendo que el equipo necesitaba un mimo. Para mí había jugado muy bien en los partidos anteriores, por eso consideré que ellos necesitaban un triunfo para llegar con otro ánimo al partido por Libertadores”, sostuvo el DT.

Vélez vs. Bragantino: probables alineaciones

Bragantino: Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Renan, Ramón, Jadsom, Eric Ramires, Hyoran, Helinho, Sorriso e Ytalo. DT: Mauricio Barbieri.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos, Tomás Guidara, Matías De los Santos, Valentín Gomez, Francisco Ortega, Luca Orellano, Joel Soñora, Maximo Perrone, Julián Fernández, Lucas Janson y Lucas Pratto. DT: Julio Vaccari.

Con información de AFP.