Ver Vélez vs. Racing EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio José Amalfitani por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 16 de septiembre del 2025, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina, Chile y Paraguay y las 4:00 PM de México. ¿Dónde ver? En Argentina lo pasarán por FOX Sports y Disney Plus; mientras que en el resto de Sudamérica lo podrá ver por ESPN y Disney Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

