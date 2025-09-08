Venevisión EN VIVO: transmite el juego de la Vinotinto. Sigue el Venezuela vs. Colombia este martes 9 de septiembre por Eliminatorias Sudamericanas 2026. ¿Cómo ver Venevisión EN VIVO? Para que puedas ver Venevisión EN VIVO en Venezuela, puedes hacerlo por señal abierta, cable o streaming. Si deseas verlo por TV abierta, deberás conectar una antena a tu televisor. Si lo quieres ver por cable, deberás contratar el servicio de cualquier operador como: SimpleTV, Inter, NetUno, Supercable, Movistar TV, entre otras. Y finalmente, si quieres seguir el juego de La Vinotinto por streaming, sigue la cuenta oficial de Televen en YouTube.

