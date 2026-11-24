La selección de Venezuela continúa con su buen momento en el Mundial Sub-17 de Qatar. La Vinotinto derrotó 1-0 a Rumania este martes, consiguió su segundo triunfo consecutivo y aseguró su clasificación a los 16avos de final del certamen juvenil.

El equipo dirigido por Fernando Aristeguieta tuvo que afrontar un partido exigente ante un rival que comenzó con mayor protagonismo. Sin embargo, supo resistir los momentos de presión y encontró en Román Lozada al autor del gol que terminó marcando la diferencia.

El combinado europeo inició el encuentro con mayor dominio y generó las primeras aproximaciones de peligro. Rares Silitra estuvo cerca de abrir el marcador con una volea que terminó desviada, mientras que el arquero Sebastián Angulo tuvo que intervenir para mantener su portería en cero.

La Vinotinto también sufrió la lesión de Junior Araujo, una complicación para el planteamiento de Aristeguieta durante la primera mitad.

Pese a las dificultades, Venezuela consiguió generar peligro en campo contrario. Ángel López tuvo una oportunidad con un cabezazo, mientras que Román Lozada estuvo muy cerca de convertir al minuto 38, cuando su remate terminó impactando en el travesaño.

¡AEROLÍNEAS LOZADA PARA ABRIR EL MARCADOR! Venezuela vence por 1-0 a Rumania con esta palomita del delantero de la Vinotinto. #MundialSub17EnDSPORTS https://t.co/sxliF3jo5D — DSPORTS (@DSports) November 24, 2026

Román Lozada marcó el gol de la clasificación de Venezuela

En el segundo tiempo llegó el momento decisivo del compromiso. Pasado el primer cuarto de hora, Andy Saavedra protagonizó una buena acción individual por la banda derecha y envió un centro al área rumana.

Román Lozada apareció para conectar el balón con un espectacular cabezazo en palomita, pese a la presión de Daniele Paul, y estableció el 1-0 que terminó siendo definitivo.

El tanto permitió que Venezuela tomara ventaja en el marcador y comenzara a encaminar su clasificación a la siguiente ronda del Mundial Sub-17.

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