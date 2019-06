Venezuela vs. Argentina EN VIVO: Revisar aquí horarios, canales y links del duelo por Copa América 2019

Venezuela y Argentina, dos realidades, un objetivo y el cupo a las semifinales de la Copa América 2019. El Estadio Maracaná recibirá en todo su esplendor a esta llave de los cuartos de final mañana viernes 28 de junio desde las 14:00 horas. Un partido con expectativa mundial por la presencia de Lionel Messi. El encuentro será transmitido en Perú por América TV y DIRECTV Sports. En el país albicelese es recomendable seguir a TyC Sports, mientras que en la nación llanera emite Venevisión. En Estados Unidos se puede ver por Telemundo Deportes.

La selección de Venezuela ha demostrado que no está de paseo en la Copa América 2019. Es uno de los equipos que terminó invicto la fase de grupos tras empatar contra Perú (0-0), Brasil (0-0) y vencer por 3-1 a Bolivia. Ahora, contra Argentina espera mantener segura su portería para intentar el boleto a semifinales.

Argentina, se puede decir, ha venido es claro ascenso en la Copa América 2019. Tras perder en el debut contra Colombia por 2-0, pudo reponerse ante Paraguay y empatar 1-1 con gol de Lionel Messi. Así fue que llegó a la tercera fecha contra Qatar para lograr un triunfo por 2-0. Venezuela aparece en su camino y quiere seguir subiendo.

Si miramos el historial de los últimos partidos entre Venezuela y Argentina, vemos que la 'Vinotinto' venció por 3-1 en el Wanda Metropolitano de Madrid en marzo pasado. En ese duelo amistoso de preparación para la Copa América 2019, los dirigidos por Lionel Scaloni no pudieron ante el cuadro de Rafael Dudamel.

Más atrás vienen los dos enfrentamientos por las Eliminatorias a Rusia 2018. En Mérida, Venezuela se puso adelante 2-0, pero Argentina logró empatar con goles de Pratto y Otamendi. En Buenos Aires, en la vuelta, también fue empate 1-1 con tanto de Murillo y autogol de Feltscher. Al final, solo la Albiceleste logró el cupo a la Copa del Mundo.

La última vez que se enfrentaron por Copa América fue en el torneo centenario del 2016 jugado en Estados Unidos. También por los cuartos de final, Argentina doblegó a Venezuela con un claro 4-1 con goles de Higuaín (2), Messi y Lamela, descontó Rondón. En total, se han enfrentado en el torneo continental en 5 ocasiones siendo todos triunfos para la Albiceleste.

Venezuela: Fariñez, Hernández, Chancellor, Del Pino, Rosales, Moreno, Savarino, Añor, Rincón, Machís y Rondón.

Argentina: Armani, Pezzella, Foyth, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Acuña, Messi, Agüero y Martínez.

Venezuela vs. Argentina: ¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 14:00 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 14:00 horas (en Ciudad de México) vía TDN, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 16:00 horas vía TV Pública, TyC Sports, TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 16:00 horas (en Brasilia) vía Globo, GloboEsporte.com, SporTV y SporTV Play

Colombia: 14:00 horas vía Caracol HD2, Caracol Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 15:00 horas (en Santiago) vía Canal 13, CDF HD, TVN, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 14:00 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 16:00 horas vía vera+, TCC, NS Eventos HD, NS Eventos 1, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 15:00 horas vía RPC y Tigo Sports

Venezuela: 15:00 horas vía Venevision, TVes, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 15:00 horas vía Bolivia TV y Tigo Sports