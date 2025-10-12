La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó que el partido amistoso entre Venezuela y Belice, que estaba programado para el martes en Chicago (Estados Unidos), fue cancelado por “circunstancias de fuerza mayor”. La decisión fue comunicada tras recibir una notificación por parte de la empresa organizadora del evento, VMG Sports & Entertainment LLC, que asumió la responsabilidad de la suspensión.

Según la FVF, la productora manifestó que había explorado la posibilidad de cambiar la sede del partido, considerando Miami como alternativa, pero finalmente lo descartó por motivos de inviabilidad.

La institución venezolana lamentó la situación, señalando que afecta la planificación deportiva de la selección absoluta, en un calendario ya definido en cumplimiento de los protocolos FIFA.

La Federación de Belice también confirmó la cancelación del duelo mediante un comunicado, indicando que pese a los esfuerzos realizados para mantener el enfrentamiento, la suspensión fue definitiva. Ambas federaciones coincidieron en que la decisión corresponde a una causa externa ajena a los equipos y jugadores.

Este amistoso formaba parte de la preparación de la Vinotinto, tras su derrota 1-0 frente a Argentina en Miami, encuentro que marcó el inicio de un nuevo ciclo técnico con Oswaldo Vizcarrondo como interino, tras el fin del mandato de Fernando “Bocha” Batista.