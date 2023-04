Por la fecha 3 del Grupo B del Sudamericano Sub 17, las selecciones de Venezuela vs. Bolivia se enfrentan en vivo en el estadio George Capwell este martes 4 de abril de 2023. La pelota rodará desde las 16:30 (hora local) y la transmisión estará a cargo de la señal internacional de DIRECTV Sports y live streaming vía DIRECTV Go.

VIDEO RECOMENDADO Tras retirarse del fútbol profesional, Gerard Piqué vuelve a ser tendencia mundial tras la organización de una liga de fútbol 7 conformada por streamers.