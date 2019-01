Venezuela vs. Bolivia EN VIVO el partido por el Sudamericano Sub 20 por Movistar Deportes

Venezuela vs. Bolivia EN VIVO ONLINE | Sigue EN DIRECTO el partido por la fecha 4 del Grupo A del Sudamericano Sub 20 en el El Teniente de Rancagua, este miércoles desde las 17:10 horas (hora local, 3:10 p.m. hora peruana) y por transmisión de Movistar Deportes. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

En otros tiempos, el Venezuela vs. Bolivia podría ser intrascendente y hablando de dos equipos eliminados. Pero la realidad es otra con los llaneros buscando la clasificación al hexagonal final como puntero de su serie. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en el Sudamericano Sub 20.

Venezuela vs. Bolivia: horarios en el mundo

Perú 3:10 p.m.

Ecuador 3:10 p.m.

Colombia 3:10 p.m.

Bolivia 4:10 p.m.

Venezuela 4:10 p.m.

Argentina 5:10 p.m.

Chile 5:10 p.m.

Uruguay 5:10 p.m.

Paraguay 5:10 p.m.

Brasil 6:10 p.m.

Venezuela, líder del Grupo A del Sudamericano Sub 20, disputa su último partido de la primera etapa con la esperanza de meterse al hexagonal final por segundo torneo consecutivo y pelear la chance de clasificar nuevamente al Mundial. Sobre el papel, Bolivia no pinta como complicado, pero los de Rafael Dudamel no pueden descuidarse.

En el partido anterior, Venezuela perdió ante Brasil. (Foto: EFE) (Foto: EFE)

Sobre todo porque una derrota podría complicarlos de cara a la última fecha del Grupo A del Sudamericano Sub 20. Porque de perder, Bolivia sumaría cuatro unidades y se mete en la pelea por la clasificación mientras que los llaneros se quedarían con seis puntos y descansando en la última jornada, por lo que de darse una serie de resultados, el actual subcampeón del mundo podría quedarse eliminado del Mundial.

En Venezuela, el gran ausente será el pateador de tiros libres Samuel Sosa quien acumuló su segunda tarjeta amarilla en el certamen y se perderá este decisivo cotejo ante una Bolivia que tiene un fixture complicado y en el que no tiene margen de error: este miércoles enfrenta a Venezuela y luego cierra el torneo ante Brasil.

Las apuestan dan como favorito a Venezuela, pero hay preocupación por la posible rotación que podría usar Rafael Dudamel pensando en lo que será su participación en el hexagonal final. Sin embargo, una derrota complicaría los planes y los dejaría pendientes de la televisión en la última fecha para saber si se mantendrán en la pelea por llegar al Mundial de Polonia.