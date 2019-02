Venezuela vs. Brasil Sub 20 EN VIVO: Duelo por la fecha 2 del Hexagonal final del Sudamericano en Chile

Venezuela vs. Brasil Sub 20 EN VIVO ONLINE GRATIS: por el Hexagonal final del Sudamericano en Chile | La sorprendente Venezuela solo tuvo un escollo en la fase de grupos del Sudamericano Sub 20 en Chile: Brasil. La 'Canarinha' al igual que 'Llaneros' empataron en la primera fecha del Hexagonal ante Colombia y Uruguay, respectivamente. Para ver fútbol en vivo como este encuentro se puede elegir entre apps móviles, canales de televisión y páginas webs como El Comercio, que traerán todos los goles, incidencias y detalles del encuentro que se jugará en el Estadio El Teniente de Rancagua.

El Venezuela vs. Brasil de la fase de grupos terminó con victoria 2-1 para el 'Scratch'. Fue la única caída de Venezuela en el Grupo A, donde terminó como líder con 9 puntos. En cambio, Brasil recién clasificó en la última fecha derrotando (1-0) a Bolivia.

Venezuela ha demostrado un fútbol vistoso en el Sudamericano Sub 20. Tras ser finalista en el Mundial de la categoría en el 2017, la 'Vinotinto' espera confirmar sus opciones para volver a clasificar al Mundial de este año en Polonia.

El Comercio te traerá todos los detalles del partido EN VIVO y EN DIRECTO a través de su plataforma web. En el Hexagonal final, 4 selecciones clasificarán a la Copa del Mundo Sub 20 y 3 a los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Venezuela vs. Brasil: ¿Cómo ver el partido EN VIVO?

Como hemos mencionado, el Venezuela vs. Brasil se puede seguir desde apps en Argentina (TyC Sports) o canales en México (Televisa Deportes) o Perú (Movistar Deportes). Asimismo, puede seguir las incidencias EN VIVO y EN DIRECTO desde la web de El Comercio.

Venezuela vs. Brasil: ¿A qué hora se juega el duelo por el Sudamericano Sub 20?

México: 19:10 horas

Perú: 20:10 horas

Colombia: 20:10 horas

Ecuador: 20:10 horas

Estados Unidos: 20:10 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1, Nevada -3, Los Ángeles -3)

Venezuela: 21:10 horas

Bolivia: 21:10 horas

Argentina: 22:10 horas

Paraguay: 22:10 horas

Chile: 22:10 horas

Uruguay: 22:10 horas

Brasil: 23:10 horas

España: 02:10 horas (del sábado 2 de enero)

Italia: 02:10 horas (del sábado 2 de enero)

Francia: 02:10 horas (del sábado 2 de enero)

Venezuela vs. Brasil: ¿Qué canales transmitirán el cotejo?

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: CDF Premium

Colombia: Caracol Play

México: Televisa Deportes EN VIVO

Perú: Movistar Deportes