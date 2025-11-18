Ver Venezuela vs. Canadá EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Chase Stadium de Florida por amistoso internacional de fecha FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 18 de noviembre del 2025, a las 4:00 de la tarde (hora peruana), que son las 6:00 PM de Argentina, las 5:00 PM de Venezuela y las 3:00 PM de México. ¿Dónde ver? Televen y Simple TV pasan el partido en Venezuela; además, en tierras estadounidenses lo transmitirán Fanatiz y FOX Sports. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

