La selección de Chile consiguió su primer triunfo en las Eliminatorias Qatar 2022 al ganarle 2-0 a la selección peruana en la tercera fecha. El doblete de Arturo Vidal le permitió poner paños fríos al cuestionado arranque de la ‘Roja’ en este proceso y darle un respiro a Reinaldo Rueda. El técnico ya dio vuelta a la página y está enfocado en el choque de mañana contra Venezuela en calidad de visitante.

En una conferencia de prensa, Rueda analizó lo que será un ‘partido clave’ para la Selección de Chile en las Eliminatorias Qatar 2022. Sin embargo, el técnico colombiano prefirió no adelantar el posible once que usará mañana en el Olímpico de Caracas. “Ese es el trabajo y lo que se ha estado elaborando, compartiendo, tanto en respuesta de los jugadores en la evaluación del compromiso contra Perú y el rival que tenemos en frente. Se dice que equipo ganador no se mueve, a veces es una premisa válida, a veces no, por muchas circunstancias”, explicó.

Optimista ante Venezuela

Tras el triunfo ante la selección peruana, Rueda destacó el rendimiento de la ‘Roja’; señaló que la confianza volvió al grupo e irán por los tres puntos ante Venezuela. “Todos los partidos se organizan, teniendo en cuenta las situaciones especificas del rival, logrando que nuestras condiciones y cualidades se puedan estimular. Debe ser un partido muy ordenado, pero inteligente antes de todo, creo que por ahí va a pasar, de gran orden, pero con esa vocación ofensiva que caracteriza a Chile, con eso de arriesgar, de buscar el arco rival, de controlar el partido con posesión de balón y que ello nos permita marcar”, finalizó.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO:

Liga de Naciones: Alemania se prepara para su partido contra España