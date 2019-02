Venezuela vs. Colombia Sub 20 EN VIVO: Duelo clave por la fecha 4 del Hexagonal | Vía Movistar Deportes

Venezuela vs. Colombia Sub 20 EN VIVO ONLINE GRATIS: por el Sudamericano en Chile | Una Venezuela golpeada se enfrenta a una Colombia con urgencias en la fecha 4 del Hexagonal final del torneo juvenil. La cita será el jueves 7 de febrero desde las 20:10 horas (Perú y Ecuador) en el Estadio El Teniente de Rancagua. Para ver fútbol en vivo de la magnitud de este encuentro clave, se puede elegir distintas opciones en apps móviles (Caracol Play), canales de TV (Movistar Deportes) o páginas webs como El Comercio, que se encargarán de llevar a sus lectores todas las incidencias y goles del encuentro.

Por el Sudamericano Sub 20 en Chile, el Venezuela vs. Colombia será el duelo que cierre la jornada 4 del hexagonal final. Se sabrán los resultados de los duelos entre Argentina vs. Uruguay y Ecuador vs. Brasil, donde ya se podría conocer a los primeros clasificados al Mundial de Polonia 2019.

La sorprendente Venezuela se estrelló en su último duelo en el torneo contra un Argentina sólida que lo goleó por 3-0. En tanto, Colombia se juega sus últimas cartas en este encuentro para seguir con chances de conseguir un boleto al mundial de la categoría.

La selección de Colombia marcha con apenas 1 punto en la tabla del Hexagonal final. De su lado, Venezuela suma 4 unidades y depende de sí mismo para conseguir sus objetivos. Los subcampeones del mundo confirmaron la presencia de Jan Carlos Hurtado, Jesús Vargas o Samuel Sosa en el equipo titular.

La falta de gol es evidente en Colombia -2 goles en 7 partidos, ninguno en la fase final- y sus jugadores necesitarán batir la red de Venezuela si quieren seguir vivos aún en el torneo juvenil que se disputa en Chile.

Venezuela vs. Colombia: ¿Quiénes podrían ser los titulares en el partido del Sudamericano Sub 20?

Venezuela: Carlos Olses; Pablo Bonilla, Miguel Navarro, Christian Makoun, Ignacio Anzola; Samuel Sosa, Rommell Ibarra, Jorge Yriarte, Brayan Palmezano; Cristian Cásseres y Jan Carlos Hurtado.

Entrenador: Rafael Dudamel.

Colombia: Kevin Mier; Carlos Cuesta, Andrés Reyes, Hayen Palacios, Brayan Viera; Andrés Balanta, Yeison Tolosa, José Enamorado, Jaime Alvarado; Iván Angulo y Dilan Ortiz.

Entrenador: Arturo Reyes.

Venezuela vs. Colombia: ¿A qué hora es el partido?

México: 19:10 horas

Perú: 20:10 horas

Colombia: 20:10 horas

Ecuador: 20:10 horas

Estados Unidos: 20:10 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 21:10 horas

Bolivia: 21:10 horas

Argentina: 22:10 horas

Paraguay: 22:10 horas

Chile: 22:10 horas

Uruguay: 22:10 horas

Brasil: 23:10 horas

España: 02:10 horas (viernes 8 de febrero)

Italia: 02:10 horas (viernes 8 de febrero)

Francia: 02:10 horas (viernes 8 de febrero)

Japón: 10:10 horas (viernes 8 de febrero)



Venezuela vs. Colombia: ¿Qué canales transmitirán el encuentro?

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil:SporTV 2

Chile: CDF Premium

Colombia: Caracol Play

Internacional: RMTV

Perú: Movistar Deportes