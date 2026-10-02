Venezuela se mide hoy ante Corea del Sur en un vibrante compromiso amistoso correspondiente a la doble fecha FIFA. Tras el tropiezo por 2-1 ante Japón, la Vinotinto dirigida por Oswaldo Vizcarrondo busca corregir detalles tácticos de cara al futuro y cerrar su gira asiática con un resultado positivo ante un rival mundialista de primer nivel. Por su parte, los surcoreanos saltarán al césped del Estadio Munsu de Ulsan con la firme intención de hacer respetar su localía y desplegar ese juego dinámico y de transiciones rápidas que tanto los caracteriza.

¿A qué hora juega Venezuela vs. Corea del Sur hoy?

El partido se disputará hoy, viernes 2 de octubre de 2026. Para todo el territorio nacional, la hora de inicio oficial de este Venezuela vs. Corea del Sur está pautada para las 7:00 AM (hora de Venezuela).

Si te encuentras en otras latitudes de la región, repasa los horarios de transmisión:

Perú, Colombia, Ecuador: 6:00 AM

6:00 AM Bolivia, Miami (EE. UU.): 7:00 AM

7:00 AM Argentina, Chile, Uruguay: 8:00 AM

¿En qué canales transmiten el partido de la Vinotinto?

Si estás buscando en qué canal ver el partido en señal abierta o televisión por cable dentro del país, la transmisión oficial para Venezuela estará a cargo de Televen. La planta televisiva nacional llevará todas las emociones del choque Vinotinto en vivo y directo a los hogares venezolanos con su equipo habitual de narradores y comentaristas.

¿Dónde ver online el partido de Venezuela vs. Corea del Sur gratis?

Para quienes prefieren sintonizar el duelo desde el celular, tableta o computadora, la alternativa legal y directa para ver el partido online es a través de la aplicación Televen Max. Puedes descargar la plataforma en tus dispositivos móviles o ingresar mediante su señal en streaming para no perderte ningún detalle del compromiso estés donde estés.