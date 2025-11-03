Ver Venezuela vs. Inglaterra Sub 17 EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Aspire Zone - Pitch 4 por la fecha 1 del grupo E del Mundial Sub 17. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 4 de noviembre de 2025, a las 10:15 de la mañana (hora peruana), que son las 12:15 PM de Argentina y Chile, las 9:15 AM de México y las 11:15 AM de Venezuela. ¿Dónde ver? DirecTV y Televen transmiten el partido en toda Venezuela, mientras que, en el resto de Sudamérica lo podrás mirar en DirecTV y DGO. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

