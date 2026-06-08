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Ver Venezuela vs. Irak EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el SeatGeek Stadium por amistoso FIFA. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 9 de junio del 2026, a la 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina, Paraguay, Brasil y la 7:00 PM de México. ¿Dónde ver? Venevisión, Televen y SimpleTV transmiten el duelo en Venezuela en señal abierta, cable y streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo a través de El Comercio.