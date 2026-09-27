La selección de Venezuela afronta un nuevo desafío internacional al enfrentarse a Japón en un partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de septiembre. La ‘Vinotinto’ está en renovación y medirá fuerzas ante un rival exigente que le permita conocer el nivel en el que se encuentra actualmente. Con Oswaldo Vizcarrondo como técnico, el conjunto sudamericano busca una victoria en su primer duelo de esta gira asiática. A continuación, te contamos todos los detalles sobre los horarios, los canales de televisión y las opciones disponibles para ver el Venezuela vs. Japón en vivo y en directo.

Venezuela vs. Japón EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver la transmisión ONLINE del partido por fecha FIFA desde el Edion Peace Wing Hiroshima.

¿A qué hora juega Venezuela vs. Japón hoy?

El partido se disputará este lunes 28 de septiembre de 2026 en el Edion Peace Wing Hiroshima, en Hiroshima, Japón. Por la diferencia horaria entre ambos países, el encuentro comenzará durante la madrugada en Venezuela y Perú.

Revisa los horarios según tu ubicación geográfica:

Perú: 05:25 AM

05:25 AM Colombia: 05:25 AM

05:25 AM Ecuador: 05:25 AM

05:25 AM Venezuela: 06:25 AM

06:25 AM Chile: 07:25 AM

07:25 AM Argentina: 07:25 AM

07:25 AM Brasil: 07:25 AM

07:25 AM Japón (local): 07:25 PM

¿Qué canal transmite el partido Venezuela vs. Japón en vivo?

Los derechos de transmisión para este amistoso internacional varían según el país desde donde se siga el encuentro. Estas son las señales confirmadas para ver el compromiso:

Venezuela: El partido será transmitido por Televen .

El partido será transmitido por . Estados Unidos: El encuentro podrá verse a través de Telemundo Deportes .

El encuentro podrá verse a través de . Perú: No se ha confirmado una señal de transmisión local con la información disponible.

¿Dónde ver Venezuela vs. Japón online por streaming?

Las opciones para seguir el partido por internet dependerán de los derechos digitales disponibles en cada territorio.

Venezuela: Televen.

Televen. Estados Unidos: Telemundo Deportes.

Telemundo Deportes. Perú y otros países de Sudamérica: No se ha confirmado una plataforma oficial de streaming.

Alineaciones probables del Venezuela vs. Japón