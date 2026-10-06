La selección de Venezuela volverá a jugar este martes 6 de octubre cuando enfrente a Jordania en un partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA. La ‘Vinotinto’ llega a este compromiso después de igualar 0-0 con Corea del Sur y buscará cerrar su gira asiática con una victoria. Por su parte, el combinado jordano viene de empatar 1-1 con Siria y ahora tendrá la oportunidad de medirse ante una selección sudamericana. A continuación, te contamos todos los detalles sobre los horarios, el canal de televisión y las opciones disponibles para ver el Venezuela vs. Jordania en vivo y en directo.

Venezuela vs Jordania EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver la transmisión ONLINE del partido por fecha FIFA desde el King Abdullah II Stadium. / Etsuo Hara

¿A qué hora juega Venezuela vs. Jordania hoy?

El partido se disputará este martes 6 de octubre de 2026 en el King Abdullah II Stadium, ubicado en la ciudad de Amán, Jordania. Por la diferencia horaria, el encuentro comenzará durante el mediodía para los aficionados de Sudamérica.

Perú: 12:00 PM

12:00 PM Colombia: 12:00 PM

12:00 PM Ecuador: 12:00 PM

12:00 PM México: 11:00 AM

11:00 AM Venezuela: 01:00 PM

01:00 PM Chile: 02:00 PM

02:00 PM Argentina: 02:00 PM

02:00 PM Brasil: 02:00 PM

02:00 PM Uruguay: 02:00 PM

02:00 PM Jordania (local): 08:00 PM

¿Qué canal transmite el partido Venezuela vs. Jordania en vivo?

Los derechos de transmisión para este amistoso internacional varían según el territorio. Las señales confirmadas para seguir el compromiso son:

Venezuela: El partido será transmitido por Televen .

El partido será transmitido por . Jordania: El encuentro podrá seguirse por Jordania TV Sports.

¿Dónde ver Venezuela vs. Jordania online por streaming?

Las opciones para seguir el partido por internet dependerán de los derechos digitales disponibles en cada país.

Venezuela: La transmisión estará a cargo de Televen .

La transmisión estará a cargo de . Jordania: El encuentro será transmitido por Jordania TV Sports.

Alineaciones probables del Venezuela vs. Jordania

Venezuela : Cristopher Varela; Román Davis, Jordan Osorio, Bianeider Tamayo, Juan David Sánchez; Daniel Pereira, Nicola Profeta, Marco Libra; Edson Tortolero, Gleiker Mendoza y Jovanny Bolívar.

: Cristopher Varela; Román Davis, Jordan Osorio, Bianeider Tamayo, Juan David Sánchez; Daniel Pereira, Nicola Profeta, Marco Libra; Edson Tortolero, Gleiker Mendoza y Jovanny Bolívar. Jordania: Abu Laila; Nasib, Abu Dahab, Al-Arab, Abu Taha, Haddad, Al-Rawabdeh, Al-Rashdan, Olwan, Al-Fakhouri, Azaizeh