La selección de Venezuela afronta un nuevo compromiso internacional este sábado 14 de noviembre cuando visite a País Vasco en un amistoso correspondiente a la Fecha FIFA. La ‘Vinotinto’ buscará reencontrarse con el triunfo después de su última gira por Asia, en la que registró dos empates y una derrota. País Vasco, por su parte, intentará repetir los resultados que consiguió frente al cuadro sudamericano en sus anteriores enfrentamientos en 2007, 2010 y 2018. A continuación, conoce los horarios y el canal de televisión para ver Venezuela vs. País Vasco EN VIVO y EN DIRECTO.

¿A qué hora juega Venezuela vs. País Vasco hoy?

El encuentro se disputará este sábado 14 de noviembre de 2026 en el Estadio San Mamés, ubicado en Bilbao, España. El compromiso comenzará a las 2:00 p.m. en Perú y a las 3:00 p.m. en Venezuela.

Revisa los horarios según tu ubicación geográfica:

Perú: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Ecuador: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Venezuela: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Bolivia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Argentina: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Uruguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Paraguay: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Brasil: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 8:00 p.m.

¿Qué canal transmite el partido Venezuela vs. País Vasco EN VIVO?

Los aficionados de la ‘Vinotinto’ podrán seguir el amistoso internacional a través de la señal confirmada para el territorio venezolano.

Venezuela: El partido será transmitido por Televen .

El partido será transmitido por . Perú: No se ha confirmado una señal de televisión local.

No se ha confirmado una señal de televisión local. Otros países: No se cuenta con información confirmada sobre otras señales de transmisión.

¿Dónde ver Venezuela vs. País Vasco ONLINE por streaming?

Para seguir el encuentro por internet, los hinchas en Venezuela podrán consultar las plataformas digitales y canales oficiales de Televen, de acuerdo con la disponibilidad de su señal. En Perú y otros países de Sudamérica no se ha confirmado una plataforma oficial de streaming para este compromiso.

Horario, TV y dónde ver en vivo Venezuela vs. País Vasco

Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026.

Sábado 14 de noviembre de 2026. Partido: Venezuela vs. País Vasco.

Venezuela vs. País Vasco. Hora: 2:00 p.m. (Perú) y 3:00 p.m. (Venezuela).

2:00 p.m. (Perú) y 3:00 p.m. (Venezuela). Canal de TV: Televen (Venezuela).

Televen (Venezuela). Estadio: San Mamés, Bilbao, España.

San Mamés, Bilbao, España. Competencia: Partido amistoso por Fecha FIFA.

Alineaciones probables del Venezuela vs. País Vasco