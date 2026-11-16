La selección de Venezuela se mide ante Rusia este martes 17 de noviembre en un amistoso internacional correspondiente a la Fecha FIFA. La ‘Vinotinto’ tendrá una nueva oportunidad para reencontrarse con la victoria luego de caer 1-0 frente a País Vasco la semana pasada. El equipo sudamericano buscará reivindicarse en el Krasnodar Stadium y despedir esta fecha internacional con un resultado positivo. ¿A qué hora juegan Venezuela vs. Rusia y qué canal transmite el partido EN VIVO? Revisa los horarios y las opciones para seguir el encuentro.

Venezuela vs Rusia EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver la transmisión ONLINE del partido amistoso por fecha FIFA desde el Krasnodar Stadium.

¿A qué hora juega Venezuela vs. Rusia hoy?

El encuentro se disputará este martes 17 de noviembre de 2026 en el Krasnodar Stadium, ubicado en Rusia. El compromiso comenzará a las 11:00 a.m. en Perú y 12:00 p.m. en Venezuela.

Revisa los horarios según tu ubicación geográfica:

México: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Perú: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Colombia: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Ecuador: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Venezuela: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Bolivia: 12:00 p.m.

12:00 p.m. Chile: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Uruguay: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Paraguay: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Brasil: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Rusia: 7:00 p.m.

¿Qué canal transmite el partido Venezuela vs. Rusia EN VIVO?

Los aficionados de la ‘Vinotinto’ podrán seguir el amistoso internacional a través de la señal de televisión confirmada para Venezuela.

Venezuela: El partido será transmitido por Televen .

El partido será transmitido por . Perú: No se ha confirmado una señal de televisión local.

No se ha confirmado una señal de televisión local. Otros países: No se cuenta con información confirmada sobre otras señales de transmisión.

¿Dónde ver Venezuela vs. Rusia ONLINE por streaming?

Los hinchas venezolanos podrán consultar las plataformas digitales y los canales oficiales de Televen para conocer las opciones disponibles para seguir el encuentro por internet, de acuerdo con la disponibilidad de su señal. Por el momento, no se ha confirmado una plataforma específica de streaming para Perú y otros países de Sudamérica.

Horario, TV y dónde ver en vivo Venezuela vs. Rusia