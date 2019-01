Venezuela vs. Uruguay EN VIVO vía Movistar Deportes: por Hexagonal Final de Sudamericano Sub 20 | EN DIRECTO

Venezuela vs. Uruguay EN VIVO: chocan este martes (8:10 pm. EN VIVO ONLINE vía Movistar Deportes) en el Estadio El Teniente de Rancagua por la primera fecha del Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 Chile 2019.

Venezuela vs. Uruguay EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido entre Venezuela vs. Uruguay este martes 29 de enero, en el estadio El Teniente de Rancagua, por la primera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 20, desde las 8:10 p.m. (hora peruana). Para ver partidos en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Venezuela vs. Uruguay EN VIVO: horarios en el mundo

19:10 horas en México

20:10 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

21:10 horas en Venezuela, Bolivia

22:10 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay

23:10 horas en Brasil

02:10 horas del miércoles en España, Italia, Francia, Alemania

04:10 horas del miércoles en Catar y Arabia Saudita

09:10 horas del miércoles en China

10:10 horas del miércoles en Japón y Corea del Sur

Este partido será transmitido en Perú por la señal de Movistar Deportes. En Argentina por TyC Sports. En Bolivia por Tigo Sports. En Brasil vía SporTV. En Chile por CDF Premium. En México por Univisión TDN. Streaming internacional HD por RMTV.

La selección de Venezuela, una de las favoritas en el Sudamericano Sub 20 de Chile, se enfrentará este martes en el inicio del hexagonal final a Uruguay, el actual campeón del torneo, que sufrió para superar la fase de grupos.

Los venezolanos, dirigidos por Rafael Dudamel, que también entrena a la selección absoluta, finalizaron líderes del grupo A con un balance de tres victorias y una derrota.



Junto a Ecuador, fue Venezuela el equipo que más solidez y buenas sensaciones mostró en la primera etapa del campeonato, aunque ahora deberá ratificar ese trabajo en una liguilla con los seis mejores del Sudamericano.



Dudamel confiará de nuevo en el acierto goleador de Jesús Vargas y Samuel Sosa, que han anotado dos tantos cada uno en los primeros cuatro partidos.



Al frente tendrá a una selección uruguaya que defiende el título sudamericano obtenido en Ecuador en 2017 pero que, por ahora, no ha dado muestras de poder reeditar ese título.



Uruguay se clasificó por los pelos, quedó tercero del grupo B gracias al triunfo en la última jornada frente a Paraguay (1-0) con un solitario gol de Nicolás Schiappacasse.



El ariete del Atlético de Madrid aprovechó una pifia de la zaga paraguaya para anotar un gol trascendental, pues el empate daba el pase a la Albirroja.



Fabián Coito, el seleccionador, hará pocos cambios en el once inicial pese al desgaste del plantel por la acumulación de partidos y el poco descanso que ha tenido el equipo desde el sábado, cuando jugó su último duelo.



Venezuela vs. Uruguay - alineaciones probables

Venezuela: Carlos Olses; Pablo Bonilla, Christian Makoun, Riki Magana, Ignacio Anzola; Jesús Vargas, Carlos Ramos, Rommell Ibarra, Cristian Casseres; Samuel Sosa y Jan Carlos Hurtado. Entrenador: Rafael Dudamel.



Uruguay: Renzo Rodríguez; Emiliano Ancheta, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Edgar Elizalde; Juan Manuel Sanabria, Nicolás Acevedo, Rodrigo Zalazar; Pablo García, Agustín Dávila y Nicolás Schiappacasse. Entrenador: Fabián Coito.



Estadio: El Teniente, de Rancagua.



Hora: 22:10 local (20:10 de Perú y 01:10 GMT del miércoles).



Con información de EFE