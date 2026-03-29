Ver Venezuela vs Uzbekistán EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Bunyodkor por la FIFA Series 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, lunes 30 de marzo de 2026, a las 10:00 AM (hora de Venezuela), que son las 9:00 AM de Perú, las 10:00 AM de Estados Unidos y las 11:00 AM de Argentina. ¿Dónde ver? Televen y Venevisión transmiten el partido en Venezuela por cable y señal abierta; mientras que DAZN lo pasa vía streaming a nivel internacional. Sigue la transmisión ONLINE del amistoso en El Comercio.

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