La FIFA confirmó a las 48 selecciones que competirán en el FIFA Series 2026, con Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán como sedes de los grupos masculinos. Además, Venezuela y Chile serán los representantes de Sudamérica.

Venezuela estuvo cerca de clasificar al Mundial 2026 por primera vez en su historia, pero se quedó fuera del repechaje internacional en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Por su parte, Chile volvió a decepcionar al quedar en último lugar de la tabla de posiciones.

Luego del anuncio hecho en noviembre pasado sobre la ampliación del formato de esta iniciativa, dirigida al desarrollo de partidos amistosos, las 48 selecciones se repartirán en 12 grupos de cuatro equipos, las cuales competirán durante marzo y abril.

“Esta diversidad refleja el compromiso de la FIFA de ofrecer encuentros internacionales significativos para las selecciones de las federaciones miembro, independientemente de su nivel de desarrollo”, destacó la FIFA en un comunicado.

Chile se encuentra en el grupo que tiene a Nueva Zelanda como anfitrión y en el que también chocará con Finlandia y Cabo Verde. En tanto, Venezuela está en la llave en la que Uzbekistán será el país sede y donde enfrentará a Gabón y Trinidad y Tobago.