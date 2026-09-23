André Onana volvió a llamar la atención, aunque esta vez no fue por una atajada ni por una actuación dentro de la cancha. El arquero camerunés compartió en sus redes sociales imágenes de un peculiar tratamiento de recuperación que rápidamente generó comentarios entre los aficionados.

El guardameta mostró parte de una sesión de terapia con ventosas, procedimiento en el que pequeñas copas son colocadas sobre distintas zonas de la piel para generar succión.

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Onana terminó cubierto de ventosas

Las imágenes compartidas por el arquero muestran varias ventosas colocadas sobre su cuerpo durante la sesión. El particular aspecto del tratamiento hizo que las fotografías rápidamente despertaran curiosidad entre sus seguidores.

La técnica, conocida también como cupping therapy, es utilizada en algunos ámbitos deportivos como parte de rutinas destinadas a la recuperación física.

Cameroon's goalkeeper Andre Onana takes part in a training session at the Al Sailiya SC Training Site in Doha on November 27, 2022, on the eve of the Qatar 2022 World Cup football match between Cameroon and Serbia. (Photo by ISSOUF SANOGO / AFP) / ISSOUF SANOGO

¿En qué consiste el tratamiento?

La ventosaterapia utiliza pequeñas copas que se adhieren a la piel mediante un efecto de vacío. Como consecuencia, pueden quedar marcas circulares de color rojizo o morado después de la sesión.

Onana decidió mostrar parte de este proceso en sus redes sociales, dejando una imagen poco habitual para un futbolista profesional y generando todo tipo de reacciones.

El curioso método de recuperación de Onana

El arquero camerunés es uno de los futbolistas que ha recurrido públicamente a este tipo de tratamiento. La ventosaterapia forma parte de las distintas técnicas de recuperación que algunos deportistas incorporan a sus rutinas para aliviar molestias musculares y cuidar su estado físico.

Esta vez, sin embargo, fueron las imágenes del procedimiento las que terminaron convirtiendo la sesión de Onana en uno de los contenidos deportivos más llamativos en redes.