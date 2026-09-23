André Onana revela su llamativo ritual de recuperación y sorprende a sus seguidores. Foto: Getty
André Onana revela su llamativo ritual de recuperación y sorprende a sus seguidores. Foto: Getty
Por Redacción EC

André Onana volvió a llamar la atención, aunque esta vez no fue por una atajada ni por una actuación dentro de la cancha. El arquero camerunés compartió en sus redes sociales imágenes de un peculiar tratamiento de recuperación que rápidamente generó comentarios entre los aficionados.

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