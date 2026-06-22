Ver a Argentina en el Mundial 2026 dejó de ser una simple experiencia deportiva para convertirse en un privilegio al alcance de muy pocos. La enorme expectativa que genera la presencia de Lionel Messi disparó una auténtica carrera por conseguir entradas para el duelo frente a Austria, provocando que los precios se disparen a medida que se acerca el encuentro.

Dallas vive una verdadera revolución futbolera. La posibilidad de presenciar a la vigente campeona del mundo, sumada a la incertidumbre sobre cuántas oportunidades más habrá de ver a Messi en una Copa del Mundo, ha multiplicado el interés de aficionados de distintas partes del planeta. El resultado ha sido un mercado prácticamente desbordado por la demanda.

Fake news, un comunicado familiar y tres goles para la historia. En una de las semanas más sensibles para los Messi, Lionel quedó a un paso de convertirse en el máximo goleador de los Mundiales.



Devolvieron dignidad donde les dieron un hachazo.



El Quedado Especial, episodio 3. pic.twitter.com/i0oCaclBan — Miguel Villegas (@prakzis) June 22, 2026

Las plataformas de reventa reflejan con claridad este fenómeno. Incluso las localidades más alejadas del terreno de juego registran valores superiores a los 2.000 dólares, cifras impensadas semanas atrás. La escalada ha sido tan pronunciada que, en apenas un día, algunos tickets incrementaron su valor en cerca de 400 dólares, evidenciando el frenesí que rodea al compromiso.

Ver a Messi en el Mundial ya es un lujo: esto cuesta la entrada más barata para Argentina vs. Austria. (Foto: Mundial 2026)

Con el paso de las horas, la tendencia no hace más que intensificarse. Mientras miles de hinchas buscan asegurarse un lugar en las tribunas, los precios continúan en ascenso y convierten al choque entre Argentina y Austria en uno de los espectáculos más cotizados de todo el Mundial 2026.

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