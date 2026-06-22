Por Redacción EC

Ver a Argentina en el Mundial 2026 dejó de ser una simple experiencia deportiva para convertirse en un privilegio al alcance de muy pocos. La enorme expectativa que genera la presencia de Lionel Messi disparó una auténtica carrera por conseguir entradas para el duelo frente a Austria, provocando que los precios se disparen a medida que se acerca el encuentro.