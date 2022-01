Por la jornada 15 de la Liga de Arabia Saudita, Al Ittihad vs. Al Feiha en vivo y en directo online en el Estadio Príncipe Abdullah al-Faisal este viernes 07 de enero desde las 11:55 a.m. (hora local). A continuación, conoce todos los detalles del encuentro que podrás seguir live streaming por la web de El Comercio .

Al Ittihad, del peruano Wilder Cartagena , es el actual líder de la competición doméstica con un total de 32 puntos producto de 10 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Además, registra 29 goles a favor y 12 en contra. En la última jornada venció 3-2 a Al Baten.

Su rival de turno, Al Feiha, se ubica en la sexta casilla de la clasificación con 21 unidades luego de 5 triunfos, 6 igualdades y 4 caídas. Ha anotado 14 tantos y recibido 12, por lo que su aspecto defensivo es algo a mejorar más pronto que tarde. La fecha pasada igualó 1-1 con Al-Ettifaq.

Cabe mencionar que el Al Ittihad vs. Al Feiha será el tercer partido de la Liga Saudí este viernes 07 de enero del 2022, dado que antes se disputarán los duelos entre Al Baten vs. Al-Ettifaq y Al Taawon vs. Al-Hazm.

Al Ittihad vs. Al Feiha: horario del partido

País Hora Perú 11:55 a.m. Colombia 11:55 a.m. Ecuador 11:55 a.m. México 10:55 a.m. Bolivia 12:55 p.m. Venezuela 12:55 p.m. Estados Unidos 12:55 p.m. Argentina 1:55 p.m. Uruguay 1:55 p.m. Chile 1:55 p.m. Paraguay 1:55 p.m. Brasil 1:55 p.m.

