Alemania vs. Armenia EN VIVO: cómo y dónde VER GRATIS el partido por las Eliminatorias Qatar 2022

Alemania vs. Armenia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 10 del Grupo J de las Eliminatorias de la UEFA rumbo a Qatar 2022, este domingo 14 de noviembre desde las 12:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con la tranquilidad de estar ya clasificada para Qatar 2022, Alemania buscará acabar su participación en el torneo con una victoria, cuando visite a Armenia, que tiene un panorama muy complicado. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan.

Alemania vs. Armenia: horarios del partido y canales

México - 11:00 a.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 12:00 p.m. - ESPN 2

Ecuador - 12:00 p.m. - ESPN 2

Colombia - 12:00 p.m. - ESPN 2

Bolivia - 1:00 p.m. - ESPN 2

Venezuela - 1:00 p.m. - ESPN 2

Paraguay - 2:00 p.m. - ESPN 2

Chile - 2:00 p.m. - ESPN 2

Argentina - 2:00 p.m. - ESPN 2

Uruguay - 2:00 p.m. - ESPN 2

Brasil - 2:00 p.m. - GUIGO y TNT Sports

España - 6:00 p.m.

¿Cómo y dónde ver el Alemania vs. Armenia por Eliminatorias?

Ya clasificada al Mundial, la ‘Mannschaft’ cerrará su presentación en el certamen visitando a Armenia. El duelo se podrá seguir a través de la señal de ESPN 2 para Latinoamérica, mientras que en México, los canales encargados de la transmisión son Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Alemania vs. Armenia: probables alineaciones

Armenia: Yurchenko, Terteryan, Haroyan, Calisir, Margaryan, Grigoryan, Udo, Barseghyan, Zelarayan, Mkhitaryan y Adamyan

Alemania: Ter Stegen, Kehrer, Ginter, Tah, Raum, Neuhaus, Gundogan, Baku, Brandt, Nmecha y Volland.

Alemania vs. Armenia: previa

La selección de Armenia, que dirige el técnico español Joaquín Caparrós, se despidió prácticamente de cualquier opción de poder disputar las eliminatorias de repesca para el Mundial de Catar 2022, tras caer el reciente jueves por goleada por 0-5 ante Macedonia del Norte.

Una goleada en la que jugó un papel fundamental el centrocampista del Levante Enis Bardi, que firmó tres de los cuatro tantos del conjunto balcánico, dos de ellos desde el punto de penalti.

Contundente marcador que acabó casi con cualquier opción de clasificación para la repesca de la selección armenia, que llegó al liderar el Grupo J, tras sumar tres victorias y un empate en las cuatro primeras jornadas de la fase de clasificación.

Todo lo contrario que Macedonia del Norte, que con su contundente victoria en Erevan llega la última jornada, en la que se medirá en Skopje con Islandia, con opciones de alcanzar la repesca al igual que la selección de Rumanía.

Quien no deberá preocuparse por la repesca es Alemania, que se aseguró la primera plaza del grupo y el billete para el Mundial de Catar, tras imponerse el pasado mes de octubre por 2-1 a Rumanía y 0-4 a Macedonia del Norte.

“Armenia tiene buenos jugadores de cambio, tenemos que estar bien despiertos a la defensiva. Nuestro objetivo es, por supuesto, terminar la temporada internacional con una victoria”, dijo en la previa, el seleccionador alemán, Hansi Flick.

