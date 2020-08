‘Solidaridad Azul’ es una campaña de solidaridad liderada por el club Alianza Lima, la cual se basa en conseguir un total de 5900 dominadas junto a todos los hinchas y seguidores del cuadro íntimo. Rubert Quijada fue el encargado de iniciar el challenge.

El reto consiste en tratar de hacer la mayor cantidad de dominaditas en un rango de 15 segundos, en este caso, el venezolano logró hacer 30 y retó a Rinaldo Cruzado y Leao Butrón.

Los hinchas de Alianza Lima podrán apoyar la campaña de solidaridad a través de las redes sociales. Podrán subir sus videos en sus historias de Instagram o comentarios de Twitter, etiquetando al club Alianza Lima y usando el hashtag #SolidaridadAzul.

“Me alegra mucho que me hayan convocado para iniciar este desafío. He podido completar 30 dominaditas, creo que no está mal, jajaja, pero lo importante es que todos los hinchas aliancistas se sumen y participen a través de sus redes sociales. Queremos llegar pronto a la meta de 5 900 pataditas, esto es por una buena causa”, precisó Quijada.

Solidaridad Azul (Alianza Lima)

¿Por qué 5 900 dominaditas? El club aún no ha revelado el misterio, pero este irá siendo descubierto conforme la campaña vaya avanzando.

