Este martes 24 de junio, Bayern Múnich vs Benfica se enfrentarán EN VIVO desde la 1:00 (hora peruana) en el Bank of America Stadium de Charlotte por el cierre del Grupo C del Mundial de Clubes 2025. El duelo genera gran expectativa por el contexto opuesto que viven ambos equipos. Los dirigido por Vincent Kompany golearon 10-0 al Auckland City en su debut, y luego superó por 2-1 a Boca Juniors. Con 6 puntos, lidera el Grupo C y ya aseguró su clasificación. Por su parte, el cuadro luso empató con Boca y venció a Auckland, obteniendo 4 puntos hasta el momento. Para clasificar como primero necesita vencer a Bayern en este encuentro, mientras que un empate le basta para avanzar como segundo. Si pierde este partido, dependerá del resultado entre Boca Juniors y Auckland City. Bayern Múnich vs Benfica podrás seguirlo EN VIVO a través de las pantallas de América Televisión y América tvGO. Finalmente, no te olvides que también podrás seguir la cobertura del partido desde la web de El Comercio y su sección especializada Deporte Total.