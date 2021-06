¿Cómo ver Holanda vs. República Checa vía América TV en vivo? Mira aquí la señal del canal 4 para ver el partido (válido para Perú) por los octavos de final de la Eurocopa 2021. La ‘Naranja Mecánica’ saldrá a buscar el protagonismo del partido e intentará imponerse ante un conjunto checo que clasificó a esta ronda como uno de los mejores terceros de la fase de grupos. Mira aquí cómo y dónde puedes ver este partidazo.

Canales de TV para ver Holanda vs. República Checa

Argentina | DIRECTV Sports y TNT Sports

Brasil | Canais Globo, NOW NET e Claro, SporTV

Chile | TNT Sports y DIRECTV Sports

Colombia | Win Sports+ y DIRECTV Sports

Ecuador | DIRECTV Sports

México | TUDN, Sky HD

Perú | América Televisión, DIRECTV Sports

España | Mitele Plus, Cuatro

Estados Unidos | PrendeTV

Uruguay | DIRECTV Sports

Venezuela | DIRECTV Sports

¿Cómo y dónde ver América TV y América TV Go?

América TV es el único canal de señal abierto que transmite en Perú algunos partidos de la Eurocopa 2021. Este domingo 27 de junio, el canal 4 transmitirá el duelo Países Bajos vs. República Checa y puedes verlo desde cualquier dispositivo móvil. Para ello, el canal tiene una plataforma online llamada América TV Go donde puedes ver de forma gratuita todos los encuentros de la Bicolor en el torneo. Aquí podrás ver el partido Perú vs. Brasil sin costo alguno.

Señal satélite:

DirecTV: Canal 194 (SD/HD) - Canal 1194 (HD)

Movistar TV: Canal 104 (SD) - Canal 804 (HD)

Claro TV: Canal 4 (SD) - Canal 1004 (HD)

Señal cable:

Movistar TV: Canal 4 (SD) - Canal 704 (HD)

Claro TV: Canal 4 (SD) - Canal 504 (HD)

Cablemas: Canal 4 (SD) - Canal 110 (HD)

Cable Perú: Canal 4

Visión Perú: Canal 4

Best Cable: Canal 4

Star Global: Canal 13

Así se vive la previa del Holanda vs. República Checa

Uno de los favoritos, la selección de Holanda, se enfrenta a una de las selecciones que clasificó como mejor tercera, República Checa. El conjunto tulipán accedió a los octavos de final de la Eurocopa 2021 con puntaje perfecto (siendo junto a Bélgica e Italia las únicas en lograrlo) e irá a imponerse ante un conjunto checo que viene de caer ante Inglaterra en la última fecha de la fase de grupos. Luke de Jong está lesionado de la rodilla y es una de las bajas que tiene la selección holandesa para este partido. Además, De Roon no debe recibir tarjeta amarilla si quiere jugar los cuartos de final del torneo.

República Checa no tendrá una tarea sencilla ante una de las selecciones que más ocasiones de gol ha generado en el torneo y eso lo sabe el entrenador, Jaroslav Šilhavý: “Hemos analizado todos los partidos de Holanda y tuvieron unas 30 ocasiones. Simplemente tenemos que defender de forma eficaz y responsable como equipo”, analizó el DT en la previa al duelo por Eurocopa 2021.

Posibles formaciones de Holanda y República Checa

Holanda: Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Malen

Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; De Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Malen República Checa: Vaclík; Coufal, Čelůstka, Kalas, Kadeřábek; Souček, Holeš; Masopust, Barák, Jankto; Schick