Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido de la jornada 13 de la Liga Santander en el Camp Nou desde las 3:00 p.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN.

El duelo entre Barcelona y Celta de Vigo será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones en la Liga Santander.

Barcelona va por el triunfo en condición de local. (Foto: AFP)

El cuadro catalán volverá a poner a prueba su liderato este sábado 9 de noviembre ante los celtistas que despidieron a su técnico y lo reemplazaron con Óscar García Junyent, quien tiene pasado azulgrana.

Barcelona, que empató sin goles ante Slavia Praga en Champions, disputará este compromiso sin Jordi Alba, quien ha recaído de una antigua lesión y estará un mes ausente. Esta baja debería darle la titularidad a un jugador como Júnior Firpo.

En la media cancha, existen dudas sobre la confección del grupo que tiene que imponer el juego en la medular, donde hace algunas semanas parecía que el grupo titular iba a imponerse con Arthur, Busquets y De Jong.

Delante, sin Luis Suárez por lesión, y que, en el último choque, Oumane Dembélé acabó siendo sustituido por una nueva mala actuación, el tridente para el Celta apunta a dos indiscutibles como Greizmann y Messi, al que se podría sumar Ansu Fati.

Por su lado, el Celta seguirá sin poder contar, por lesión, con dos de sus referentes ofensivos: Rafinha Alcántara y Santi Mina.

Óscar García no revolucionará el once, pero sí medita retocar algunas piezas. Juncá tiene opciones de entrar en el lateral izquierdo, y el internacional turco Okay Yokuslu de recuperar la titularidad en el centro del campo. Si Aspas actúa en la línea de tres volantes, el uruguayo Toro Fernández se mantendría en ataque.

Barcelona vs. Celta de Vigo: horarios del partido

México 2:00 p.m.

Perú 3:00 p.m.

Ecuador 3:00 p.m.

Colombia 3:00 p.m.

Bolivia 4:00 p.m.

Venezuela 4:00 p.m.

Argentina 5:00 p.m.

Chile 5:00 p.m.

Paraguay 5:00 p.m.

Uruguay 5:00 p.m.

Brasil 5:00 p.m.

España 9:00 p.m.

Barcelona vs. Celta de Vigo: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Junior; Arthur, Busquets, De Jong; Ansu Fati, Messi y Griezmann.

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Aidoo, Araujo, Juncá; Okay, Lobotka; Brais Méndez, Aspas, Denis Suárez; Gabriel Fernández.

Barcelona vs. Celta de Vigo: ¿cómo llegar al estadio?

Fuente: EFE