Barcelona vs. Getafe EN VIVO EN DIRECTO transmite ESPN 2: jugarán este sábado 17 de octubre por la jornada 6 de LaLiga Santander en el Coliseum Alfonso Pérez. Desde las 2:00 de la tarde (horario peruano, 21:00 horas de España), el equipo de Lionel Messi intentará un triunfo que le permita seguir invicto y acercarse al primer lugar de la tabla de posiciones. El partido también se podrá ver GRATIS y ONLINE a través de Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar+.

Barcelona - Getafe: antecedentes y estadísticas

Getafe no ha ganado en sus últimos 15 partidos ante el Barcelona en LaLiga (3E 12D), desde una victoria por 1-0 en noviembre de 2011, recibiendo una media de tres goles por encuentro (45 goles en total).

El Getafe ha recibido seis o más goles en tres partidos diferentes de LaLiga contra el Barcelona, un 6-1 y dos 6-0, más que ante cualquier otro rival.

Barcelona ha ganado en sus últimas cuatro visitas al Coliseum en LaLiga, marcando justo dos goles en cada una de ellas, su mejor racha de triunfos seguidos en ese estadio en la máxima categoría.

Después de cuatro triunfos seguidos en sus visitas a equipos madrileños en LaLiga, Barcelona perdió en la última, 2-0 ante Real Madrid, y no enlaza dos derrotas o más seguidas allí desde una racha de cuatro entre 2007 y 2009.

Getafe ha ganado sus últimos dos partidos en el Coliseum en LaLiga, dejando su portería a cero en ambos, tras haber ganado solo uno de los anteriores siete (3E 3D). No gana tres o más seguidos en casa en la competición desde marzo de 2019 (4).

Bajas del FC Barcelona

Marc-André ter Stegen - operado del tendón rotuliano.

- operado del tendón rotuliano. Jordi Alba - lesión en los isquiotibiales.

- lesión en los isquiotibiales. Samuel Umtiti - molestias en la rodilla.

Cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el Barcelona - Getafe

Argentina - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil - FOX Sports 1 Brasil, ESPN Brasil, Fox Sports Web, Watch ESPN Brasil, Fox Sports App

Canadá - beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN SPORTS XTRA

Chile - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia - ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica - Sky HD

Ecuador - ESPN Play Sur

Japón - DAZN

México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá - Sky HD

Paraguay - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España - Partidazo in Movistar LaLiga, Mitele Plus, Movistar+, Movistar Laliga, Movistar Laliga 3

Estados Unidos - Fanatiz USA, beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Uruguay - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela - ESPN Play Sur

Barcelona vs. Getafe: a qué hora se juega

Perú – 2:00 p.m.

México – 2:00 p.m.

Colombia – 2:00 p.m.

Ecuador – 2:00 p.m.

Bolivia – 3:00 p.m.

Venezuela – 3:00 p.m.

Argentina – 4:00 p.m.

Chile – 4:00 p.m.

Paraguay – 4:00 p.m.

Uruguay – 4:00 p.m.

Brasil – 4:00 p.m.

España – 9:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York y Miami) - 3:00 p.m.

Últimos partidos del Barcelona

Celta 0-3 Barcelona - LaLiga - 01/10/2020

Barcelona 1-1 Sevilla - LaLiga - 04/10/2020

Últimos partidos del Getafe

Getafe 3-0 Betis - LaLiga - 29/09/2020

Real Sociedad 3-0 Getafe - LaLiga - 03/10/2020

Convocatoria del Barcelona

Porteros : Neto, Iñaki Peña y Arnau Tenas.

: Neto, Iñaki Peña y Arnau Tenas. Defensas : Sergiño Dest, Gerard Piqué, Ronald Araujo, Clément Lenglet, Junior Firpo y Mingueza.

: Sergiño Dest, Gerard Piqué, Ronald Araujo, Clément Lenglet, Junior Firpo y Mingueza. Centrocampistas : Sergio Busquets, Carles Aleñá, Miralem Pjanic, Riqui Puig, Sergi Roberto y Frenkie de Jong.

: Sergio Busquets, Carles Aleñá, Miralem Pjanic, Riqui Puig, Sergi Roberto y Frenkie de Jong. Delanteros: Antoine Griezmann, Martin Braithwaite, Leo Messi, Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Pedri, Francisco Trincao y Ansu Fati.

Barcelona vs. Getafe: alineaciones probables

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest; Busquets, De Jong; Messi, Coutinho, Ansu Fati y Griezmann.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; “Cucho” Hernández y Jaime Mata.

