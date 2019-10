Manchester City vs. Crystal Palace juegan EN VIVO este sábado 19 de octubre por la fecha 9 de la Premier League de Inglaterra en el estadio Selhurst Park de Londres, desde las 11:30 a.m. y con transmisión de ESPN 2 para Latinoamérica. No te pierdas ningún detalle del equipo de Pep Guardiola que busca acortar distancias en su lucha por repetir el título del fútbol inglés.

En años anteriores, a estas alturas de la Premier League, Manchester City estaba imparable en la lucha por el título. Pero este año la irregularidad le ha jugado en contra a los ‘Citizens’ que han perdido dos partidos, empatado uno y han quedado ocho puntos por debajo del líder con puntaje perfecto Liverpool.

Manchester City visita a Crystal Palace con el objetivo de recuperar el paso en la Premier League. (Foto: AFP)

Manchester City vs. Crystal Palace: horas y canales en el mundo

Perú 11:30 a.m. | México 11:30 a.m. | Ecuador 11:30 a.m. | Colombia 11:30 a.m. | Bolivia 12:30 p.m. | Paraguay 12:30 p.m. | Venezuela 12:30 p.m. | Argentina 1:30 p.m. | Brasil 1:30 p.m. | Chile 1:30 p.m. | Uruguay 1:30 p.m. | España 6:30 p.m. |

Analizando cada una de las plantillas, Manchester City parece tener un triunfo casi asegurado ante Crystal Palace. Sin embargo, el presente del cuadro celeste es similar a la del conjunto blaugrana, el cual está dos puntos por debajo en la tabla de posiciones. es decir que un triunfo del local podría sacar al equipo de Guardiola del segundo lugar.

Manchester City llega a este cotejo golpeado en su orgullo tras sufrir su primera derrota en casa en lo que va del año 2019. Cayó 2-0 ante Wolverhampton, con goles en los últimos 10 minutos, y permitió que el líder de la Premier League se dispare.

La para de la Premier League por los amistosos de las selecciones no fue del todo favorable para los de Guardiola que, además de las ausencias de Aymeric Laporte y Leroy Sané por lesión, tiene a John Stones, Benjamin Mendy y Kevin De Bruyne golpeados y en duda tras haber jugado con sus respectivos equipos nacionales.

Crystal Palace, en tanto, recuperó a Mamadou Sakho para este choque tras cumplir su fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Manchester City vs. Crystal Palace: posibles alineaciones

Crystal Palace: Guaita; Ward, Kelly, Cahill, van Aanholt; Zaha, McCarthy, Milivojevic, Kouyate, Schlupp; Ayew

Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Fernandinho, Zinchenko; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Gabriel Jesus, Bernardo Silva

Manchester City vs. Crystal Palace: aquí se jugará el partido