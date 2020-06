Sevilla y Barcelona dirimen este viernes un duelo de altura en un Sánchez-Pizjuán sin público y que, sin ser por ello la ‘caldera’ en la que se convierte en las grandes citas, será la primera prueba de fuego para los azulgranas en esta nueva fase ante la ambición de los andaluces de defender su puesto Champions.

Ambos equipos han regresado con fuerza a LaLiga: los sevillistas con una victoria (2-0) de peso en el derbi hispalense y un 1-1 agridulce en casa del Levante (1-1) al no sentenciar y sufrir una ‘pájara’ en el tramo final; y los culés, con dos triunfos (Mallorca y Leganés) y ampliando a tres su serie de partidos sin encajar gol.

Barcelona vs. Sevilla: probables alineaciones

Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Gudelj o Jordán, Óliver Torres; Ocampos, De Jong, Munir.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Vidal; Messi, Griezmann, Luis Suárez.

Barcelona vs. Sevilla: canales de TV

Barcelona vs. Sevilla: Alineaciones confirmadas del duelo por LaLiga

Barcelona vs. Sevilla | Horarios en el mundo

México - 3:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 4:00 p.m.

Colombia - 4:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m.

Paraguay - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

España - 10:00 p.m.

Zinedine Zidane afirmó que no piensa que Barcelona tenga un traspié frente al Sevilla

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, celebró el regreso con gol de Marco Asensio tras once meses de baja por lesión, la brillantez del doblete de Karim Benzema para derrotar al Valencia y aunque aseguró que verá el duelo del Barcelona ante el Sevilla, dijo que no piensa en que “vaya a pinchar”.

“Nosotros dependemos de lo que vamos a hacer nosotros. Conocemos la situación y voy a ver el Sevilla-Barcelona pero no pienso en que vaya a pinchar. lo importante es seguir con lo que estamos haciendo. Me acuerdo de la única Liga que he ganado como entrenador y fue en el último partido en Málaga”, afirmó augurando un pulso por el título hasta el final de la competición.

Zinedine Zidane se convirtió en el tercer entrenador en la historia del Real Madrid en dirigir 200 partidos.

Neymar pierde demanda con el Barcelona por prima de contratación

Una corte española falló el viernes a favor del club Barcelona en una disputa con Neymar sobre una prima de contratación pagado parcialmente al delantero brasileño antes que partiera al Paris Saint-Germain.

La corte rechazó la demanda de Neymar que alegaba que el Barsa le debe 43 millones de euros (48 millones de dólares) como parte de una prima de contratación que el jugador nunca recibió.

La corte determinó que será Neymar quien deberá devolver al Barcelona 6,7 millones de euros (7,5 millones de dólares), correspondientes a la parte de la prima que le había sido pagada previo a su salida rumbo al conjunto francés.

Neymar jugó durante cuatro temporadas en el FC Barcelona. (Foto: AFP)

Barcelona vs. Sevilla | Previa y pronósticos

El conjunto de Julen Lopetegui encara este duro compromiso con ilusión y motivación para mantener su tercera plaza, pero también sabedor de la gran calidad del todopoderoso Barcelona, dirigido por un viejo conocido como Quique Setién, que logró con el Betis un histórico triunfo por 3-5 en Nervión, si bien en abril de 2019 cayó por 3-2.

Pese a que el Sevilla sólo ha ganado en una de las doce últimas visitas en Liga del Barça a su feudo, con 9 triunfos, 4 empates y 3 derrotas azulgranas en lo que va de siglo, su estadio suele ser un escollo importante para los 'grandes', con la diferencia de que los de Lopetegui, como en el derbi, deberán adaptarse de nuevo a no contar con el plus de su afición.

Sin el factor campo a favor, el técnico guipuzcoano tiene claro que su equipo deberá dar su mejor versión en defensa y en ataque e "ir al límite" no sólo para frenar al astro argentino Leo Messi, su gran verdugo y auténtico 'ogro' del Sevilla, con 37 goles en 38 partidos, sino a toda la maquinaria ofensiva del Barcelona.

Setién desea que Lionel Messi llegue pronto a un nuevo récord

El vasco tiene a todos sus jugadores disponibles, salvo el extremo Nolito tras desvincularse este jueves del club andaluz para irse al Celta, y es probable que alinee un once similar al que ganó al Betis, con el regreso desde el inicio del lateral zurdo Sergio Reguilón y de los medios Óliver Torres y el brasileño Fernando.

La duda es si Nemanja Gudelj seguirá de titular, como ante el Levante tras cumplir su sanción, junto a Fernando y Óliver Torres o bien se mantendrá en el once Joan Jordán, con la alternativa de que jueguen los dos primeros y el catalán para que el exatlético adelante su posición por el exbarcelonista Munir El Haddadi.

Esta última opción quizá sea menos probable por la buena forma de Munir tras el parón, con lo que tiene muchas papeletas de que siga conformando el trío ofensivo con el argentino Lucas Ocampos, el hombre más en forma actualmente del Sevilla por su fuerza y sus goles, y el holandés Luuk de Jong, un fijo como delantero centro.

Mientras, el Barcelona, líder en solitario del campeonato con 64 puntos, intentarán mantener los buenos resultados cosechados ante el Leganés (2-0) y el Mallorca (0-4) para aumentar su distancia con el Real Madrid, que sigue está a dos de distancia tras golear 3-0 al Valencia.

La jugada ‘maradoniana’ de Leo Messi que acabó en penal para el Barcelona

El equipo de Setién, que hasta ahora había mostrado su cara más irregular fuera de casa, donde concedió sus únicas cinco derrotas esta temporada (Real Madrid, Valencia, Levante, Granada y Athletic), llega a Sevilla en un buen momento de forma.

Con la victoria del pasado martes ante el Leganés, el Barça encadena ya tres partidos consecutivos sin encajar goles, un cifra inaudita en lo que va de temporada.

La gran baza con la que cuenta el conjunto catalán es su capitán, Leo Messi, que, pese a los meses alejado de los terrenos de juego por la pandemia de la COVID-19, sigue cosechando récords.

El argentino, máximo goleador de la liga (21 goles) y máximo asistente del equipo (18), está a un solo tanto de alcanzar los 700 oficiales en su carrera como jugador azulgrana (629) y de la selección de Argentina (70).

Junto a Messi, titular indiscutible, la gran duda en el ataque del Barcelona serán sus compañeros, ya que el propio Setién reconoció esta mañana que el gran favorito, Luis Suárez, no está en condiciones de jugar todo el partido, una situación que abre la puerta a una posible titularidad de Ansu Fati o Martin Braithwaite.

En el resto del campo, el técnico azulgrana se verá obligado a presentar variaciones en su XI por las bajas de última hora de Sergi Roberto y el holandés Frenkie De Jong por lesión, que padecen una fisura costal y una sobrecarga en el gemelo, respectivamente.

Barcelona vs. Sevilla: Memes en la previa al duelo por LaLiga

