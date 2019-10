Fútbol mundial







México vs. Paraguay EN VIVO ONLINE vía DirecTV, TUDN y NPY: juegan por el Mundial Sub 17 Brasil 2019 | EN DIRECTO México vs. Paraguay EN VIVO ONLINE | Sigue el duelo por la fecha 1 del grupo F del Mundial Sub 17 Brasil 2019 desde el estadio Walmir Campelo Bezerra (Bezerrão) de Gama