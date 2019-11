Tottenham vs. Everton EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido de la jornada 11 de la Premier League en Goodison Park desde las 11:30 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN.

El duelo entre Tottenham y Everton será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones en la Premier League.

Los ‘Spurs’ quieren terminar con la mala racha en el torneo. El equipo de Mauricio Pochettino se medirá este domingo 3 de noviembre a los ‘Toffees’, un conjunto que también necesita ganar para alejarse de los últimos lugares.

La jornada anterior, Tottenham inició el partido frente a Liverpool con una anotación de Harry Kane en el primer minuto. Sin embargo, los ‘Reds’ remontaron en la etapa complementaria con tantos de Jordan Henderson y Mohamed Salah.

Tottenham vs. Everton se enfrentan en la Premier League. (Foto: Reuters)

El tropiezo de la semana anterior es el tercero consecutivo de los londinenses en la Premier League. Previamente, los ‘Spurs’ empataron con Watford (1-1) y cayeron ante Brighton (3-0). El último triunfo de Pochettino fue en septiembre ante Southampton.}

“Necesitamos ser positivos, sintiendo que la positividad nos hace creer que podemos vencer a cualquier equipo. En este momento luchamos un poco en nuestra confianza”, declaró el estratega argentino en la antesala.

Por su lado, Everton está separado dos puntos de la zona del descenso. Los ‘Toffees’ tienen una gran oportunidad para abandonar esa incómoda posición. Además, los clubes en la zona roja no podrán superarles en esta fecha.

“No hemos logrado los resultados que queremos y hemos tomado lo que merecemos. El último partido está claro, pero el fútbol se trata de resultados, necesitamos cambiarlo”, manifestó el entrenador Marco Silva.

Tottenham vs. Everton: horarios del partido

México 10:30 a.m. Perú 11:30 a.m. Ecuador 11:30 a.m. Colombia 11:30 a.m. Bolivia 12:30 p.m. Venezuela 12:30 p.m. Argentina 1:30 p.m. Chile 1:30 p.m. Paraguay 1:30 p.m. Uruguay 1:30 p.m. Brasil 1:30 p.m. España 5:30 p.m.

Tottenham vs. Everton: posibles alineaciones

Tottenham: Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Sánchez, Davies, Winks, Sissoko, Alli, Eriksen, Son, Kane. Everton: Pickford; Sidibé, Keane, Mina, Digne, Delph, Gomes, Walcott, Iwobi, Richarlison, Calvert-Lewin.

