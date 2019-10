Colombia vs. Chile se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE este sábado 12 de octubre desde las 11:00 a.m. (hora peruana) en un amistoso internacional que se jugará en el estadio José Rico Pérez, de la Ciudad de Alicante, España. El choque será especial para ambas selecciones que contarán con lo mejor de sus futbolistas para este choque.

Arturo Vidal y Claudio Bravo vestirán juntos de rojo por primera vez en dos años, mientras que el amarillo de James Rodríguez y Falcao García estará guardado en el armario. Chile y Colombia se batirán este sábado en España con realidades dispares de sus figuras.

Colombia vs. Chile: horas y canales en el mundo

Colombia 11:00 a.m. | Caracol TV Chile 1:00 p.m. | Chilevisión Perú 11:00 a.m. | México 11:00 a.m. | Ecuador 11:00 a.m. | Bolivia 12:00 p.m. | Paraguay 12:00 p.m. | Venezuela 12:00 p.m. | Argentina 1:00 p.m. | Brasil 1:00 p.m. | Uruguay 1:00 p.m. | España 6:00 p.m. |

El técnico de Chile, Reinaldo Rueda, jugó el naipe de diplomático y reunió a Bravo y a Vidal tras dos años de desencuentros, que también incluyeron al defensa Gary Medel.

El excapitán y el jugador del Barcelona rompieron relaciones tras la derrota 3-0 ante Brasil en el cierre del clasificatorio sudamericano para Rusia-2018, que dejó por fuera a La Roja, cuando la esposa del guardameta del Manchester City hizo señalamientos sobre supuestas indisciplinas del 'Rey Arturo'. Para rematar, Bravo se lesionó.

Pero el DT lo acercó en la pasada fecha FIFA de septiembre, en la que dejó por fuera a Vidal y a Medel. Y ahora, ante la Colombia de Carlos Queiroz, caminarán juntos desde el túnel del estadio alicantino.

"Tanto Claudio como Arturo son hombres maduros y grandes. Son seleccionados y tienen una responsabilidad social", dijo Rueda a Bio Bio de Chile. "Tienen que respetar a la selección y darle lo mejor".

Además, el 'Pitbull' los acompañará desde el pitazo inicial, aunque desde el mediocampo, la posición que lo llevó hace más de una década a La Roja pero que cambió por la zaga por orden de Marcelo Bielsa.

Chile de a poco remienda su generación dorada, mientras que Carlos Queiroz sigue dando puntadas de la Tricolor que tiene en mente para ganar un cupo a Qatar 2022. Y lo ha hecho con una aguja afilada.

El entrenador portugués no ha convocado a James ni a Falcao para los cuatro partidos disputados por los cafeteros desde su eliminación en cuartos de final de la Copa América de julio en Brasil, justamente a manos de Chile.

La ausencia de los capitanes ha provocado debates en la prensa y los aficionados sobre el espacio que los dos máximos referentes tendrán en el equipo del luso con miras al clasificatorio sudamericano, que inicia en marzo.

"Todas las decisiones que tomo en mi vida de entrenador son la respuesta a una pregunta muy sencilla: ¿qué es lo mejor para el equipo? Nada más", afirmó.

Queiroz ha adelantado que apelará al fútbol vertical y rápido que perfiló como favorita a Colombia en la competición americana, y bajo el cual solo ha perdido uno de diez partidos.

Colombia vs. Chile: alineaciones probables:

Colombia: David Ospina - Stefan Medina, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, William Tesillo - Juan Guillermo Cuadrado, Wilmar Barrios, Mateus Uribe - Luis Muriel, Duván Zapata y Roger Martínez. DT: Carlos Queiroz.

Chile: Claudio Bravo - Óscar Opazo, Paulo Díaz, Gabriel Maripán, Alfonso Parot - Erick Pulgar, Gary Medel, Arturo Vidal - César Pinares - Alexis Sánchez y Fabián Orellana. DT: Reinaldo Rueda.

Fuente: AFP

