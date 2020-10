Uruguay vs. Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO medirán fuerzas este martes 13 de octubre desde las 4:00 p.m. (hora peruana) en el duelo válido por la segunda fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. A través de la web de El Comercio, sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Tras conquistar tres puntos jugando en condición de local, ahora Uruguay asumirá un reto muy complicado en su visita a la altura de Quito para enfrentar a Ecuador, que perdió por la mínima diferencia ante Argentina en La Bombonera.

Ecuador vs. Uruguay : datos y estadísticas

Según información de la Conmebol, Ecuador logrará su tercera victoria consecutiva como local ante Uruguay si vence este martes, la misma cantidad que había logrado en sus restantes 14 duelos allí ante ‘La Celeste’ (3V 4E 7D).

No obstante, la ‘Tricolor’ perdió sus últimos tres partidos en casa por Eliminatorias (0-2 vs. Colombia, 1-2 vs. Perú y 1-3 vs. Argentina); antes de esto, nunca había perdido dos partidos consecutivos de local en esta competición.

Por su parte, Uruguay no perdió ninguno de sus últimos cinco partidos de Eliminatorias (3V 2E); en caso de ganar o empatar, llegará a seis juegos seguidos sin perder por tercera vez en el siglo XXI: diez partidos entre 2004 y 2005 (4V 6E), siete entre 2009 y 2012 (4V 3E) – incluyendo Repechaje.

Ecuador vs. Uruguay: horarios en el mundo

Perú - 16:00 horas

México - 16:00 horas

Ecuador - 16:00 horas

Colombia - 16:00 horas

Bolivia - 17:00 horas

Venezuela - 17:00 horas

Chile - 18:00 horas

Argentina - 18:00 horas

Uruguay - 18:00 horas

Paraguay - 18:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Ecuador vs. Uruguay: lista de canales para ver el partido

Bolivia - COTAS Televisión

Brasil - Esporte Interativo Plus

Ecuador - Canal del fútbol

Japón - FITE

México - FITE, Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú - Movistar Deportes Perú

Uruguay - VTV Uruguay

Estados Unidos - FITE, Fanatiz USA

