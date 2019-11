Necaxa vs. Puebla EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 19 del Torneo Apertura de Liga MX, este viernes 22 de noviembre, desde las 8:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de TV Azteca, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD y TUDN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Necaxa y Puebla se encargarán de iniciar la jornada final de la fase regular de la liga mexicana, en la que el América descansará. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Cuauhtémoc.

Necaxa vs. Puebla: horarios del partido

México - 11:30 a.m.

Ecuador - 12:30 p.m.

Perú - 12:30 p.m.

Colombia - 12:30 p.m.

Venezuela: 1:30 p.m.

Bolivia - 1:30 p.m.

Paraguay - 2:30 p.m.

Argentina - 2:30 p.m.

Chile - 2:30 p.m.

Uruguay - 2:30 p.m.

España - 6:30 p.m.

Ya clasificado a liguilla final por el título, Necaxa tiene ahora como objetivo terminar esta etapa en el segundo casillero -por detrás del superlíder Santos Laguna-, algo al que también aspiran América (31), León (30), Tigres (29) y Querétaro (28).

Con 31 puntos, Necaxa marcha en segundo puesto y podría asegurar ese lugar si derrota al ya eliminado Puebla, sin importar lo que pase en los demás resultados de la fecha, que se jugará de viernes a domingo.

“Queremos terminar de la mejor manera, ganando amarramos el segundo lugar y eso es lo que queremos para poder hacer una gran liguilla, después ir paso a paso teniendo el objetivo claro, pero estamos con la convicción”, indicó en conferencia de prensa el jugador de Necaxa, Claudio Baeza.

Por otro lado, el chileno mencionó que desea que su compañero Mauro Quiroga, hoy con 12 goles, se convierta en el máximo artillero de la Liga MX. Vale decir que Alan Pulido (Chivas), el más cercano perseguidor, registra 10 anotaciones.

“Siempre es lindo cuando un equipo está muy unido y que los compañeros resalten, en este caso a Mauro lo queremos ayudar en lo que sea para que pueda salir goleador, pero él también tiene objetivos claros de que es más lo grupal que lo personal, todos lo ayudaremos para que salga campeón goleador”, indicó.

Puebla, del peruano Juan Reynoso, es penúltimo con 14 unidades, y solo supera a Veracruz, que tiene 8 puntos. La ‘Franja’ viene de tropiezo en tropiezo, con cuatro derrotas y dos empates en sus últimas seis presentaciones.

Necaxa vs. Puebla: ¿dónde se ubica el estadio?