Argentina vs Egipto EN VIVO: sigue el partido por los octavos de final del Mundial 2026
- Cómo llega Argentina al partido de octavos de final
La selección albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, logró su pase a octavos de final tras vencer con sufrimiento y en tiempo suplementario a su similar de Cabo Verde, por un marcador de 3-2. Los actuales campeones del mundo se vieron sorprendidos por el cuadro africano que salió a jugar el cotejo como si fuera una final, e incluso sobre el final del tiempo extendido estuvo cerca de emparejar la cuenta y forzar la tanda de penales. Lionel Messi y compañía saben que si quieren seguir avanzando en el Mundial para intentar ganar la cuarta estrella tienen que mejorar mucho con respecto al duelo ante los caboverdianos.
- Horarios del partido Argentina vs Egipto
10 am: México
11 am: Colombia, Ecuador, Perú
12 pm: Bolivia, Chile, Venezuela
1 pm: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
1 pm: Estados Unidos (Miami y Nueva York)
6 pm: España
7 pm: Egipto
- Qué canales transmiten el partido en España y Estados Unidos
En España, el partido de Argentina vs Egipto será transmitido a través de DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
- Canales que transmiten en el resto de Sudamérica
El partido de Argentina vs Egipto será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Además, Disney+ Premium pasará el partido mediante streaming. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.
- Qué canales transmiten el partido en Argentina
En el territorio argentino, el choque entre la selección albiceleste y Egipto será transmitido a través de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DirecTV y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming.
El árbitro del partido será el francés François Letexier, de 37 años, internacional de la FIFA desde 2017 y actual miembro de la categoría de árbitros de élite de la UEFA.
El compromiso comenzará a las 11 am (hora peruana / 1 pm en Buenos Aires) y tendrá como escenario el estadio de Atlanta.
Las selecciones de Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio en el partido válido por los octavos de final del Mundial 2026. Podrás seguir todas las incidencias y minuto a minuto del encuentro en esta nota de El Comercio.
Las selecciones de Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio en el partido válido por los octavos de final del Mundial 2026. Podrás seguir todas las incidencias y minuto a minuto del encuentro en esta nota de El Comercio.