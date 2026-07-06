Por Redacción EC

Argentina vs Egipto EN VIVO: sigue el partido por los octavos de final del Mundial 2026

23:55
  • Cómo llega Argentina al partido de octavos de final

La selección albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, logró su pase a octavos de final tras vencer con sufrimiento y en tiempo suplementario a su similar de Cabo Verde, por un marcador de 3-2. Los actuales campeones del mundo se vieron sorprendidos por el cuadro africano que salió a jugar el cotejo como si fuera una final, e incluso sobre el final del tiempo extendido estuvo cerca de emparejar la cuenta y forzar la tanda de penales. Lionel Messi y compañía saben que si quieren seguir avanzando en el Mundial para intentar ganar la cuarta estrella tienen que mejorar mucho con respecto al duelo ante los caboverdianos. 

23:51
  • Horarios del partido Argentina vs Egipto

10 am: México

11 am: Colombia, Ecuador, Perú

12 pm: Bolivia, Chile, Venezuela

1 pm: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay

1 pm: Estados Unidos (Miami y Nueva York)

6 pm: España

7 pm: Egipto 

23:48
  • Qué canales transmiten el partido en España y Estados Unidos

En España, el partido de Argentina vs Egipto será transmitido a través de DAZN, TVE La 1, RTVE Play, fuboTV, La 2 Cat y Movistar+. Finalmente, en Estados Unidos podrás seguir el partido a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

23:48
  • Canales que transmiten en el resto de Sudamérica

El partido de Argentina vs Egipto será televisado por DirecTV y Paramount+ para Perú, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Además, Disney+ Premium pasará el partido mediante streaming. Por otro lado, en México podrás ver el partido a través de ViX.

23:47
  • Qué canales transmiten el partido en Argentina

En el territorio argentino, el choque entre la selección albiceleste y Egipto será transmitido a través de Telefe, TV Pública, TyC Sports, DirecTV y Paramount+ por señal abierta, cable y streaming.

23:45

El árbitro del partido será el francés François Letexier, de 37 años, internacional de la FIFA desde 2017 y actual miembro de la categoría de árbitros de élite de la UEFA. 

23:43

El compromiso comenzará a las 11 am (hora peruana / 1 pm en Buenos Aires) y tendrá como escenario el estadio de Atlanta.

23:42

Las selecciones de Argentina y Egipto se enfrentan este martes 7 de julio en el partido válido por los octavos de final del Mundial 2026. Podrás seguir todas las incidencias y minuto a minuto del encuentro en esta nota de El Comercio.

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