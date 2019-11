Fútbol mundial







Argentina vs. Paraguay EN VIVO: Exequiel Zeballos marcó el 1-0 con este cabezazo en el Mundial Sub 17 [VIDEO] En el Argentina vs. Paraguay, por los octavos de final del Mundial Sub 17, la Albiceleste abrió el marcador a través de un remate de cabeza de Exequiel Zeballos, jugador de Boca Juniors