Arsenal vs. Aston Villa EN VIVO: 'gunners' juegan en casa en la Premier League | Vía canal ESPN

Arsenal vs. Aston Villa EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido por la sexta jornada de la Premier League en el Emirates Stadium, este domingo 22 de setiembre (10:30 a.m. horario peruano), con transmisión de ESPN.

► [VER] Manchester United vs. West Ham EN VIVO vía ESPN 2: por la Premier League | EN DIRECTO

El duelo entre Arsenal y Aston Villa será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Premier League.

Arsenal vs. Aston Villa: horarios del partido

Perú 10:30 a.m.

Ecuador 10:30 a.m.

Colombia 10:30 a.m.

México 10:30 a.m.

Bolivia 11:30 a.m.

Paraguay 11:30 a.m.

Venezuela 11:30 a.m.

Argentina 12:30 p.m.

Chile 12:30 p.m.

Uruguay 12:30 p.m.

Brasil 12:30 p.m.

España 5:30 p.m.

Arsenal vs. Aston Villa: posibles alineaciones

Arsenal: Leno; Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Kolasinac, Guendouzi, Xhaka, Ceballos, Özil, Pépé, Aubameyang.



Aston Villa: Heaton; Guilbert, Engels, Mings, Taylor, Nakamba, Grealish, McGinn, Jota, Trézéguet, Wesley.

Los ‘gunners’ quieren recuperar la sonrisa en la liga inglesa después de tres partidos sin conocer la victoria. El equipo de Unai Emery recibe este domingo 22 de septiembre a los ‘villanos’, que quieren salir de la zona roja.

Arsenal, con muchos cambios en la oncena, dejó buenas sensaciones en la visita al Eintracht Frankfurt en Alemania. Los ingleses vencieron 3-0 en el arranque de la Europa League con goles de Willock, Saka y Aubameyang.

Los ‘cañoneros’, con los habituales titulares, quieren recuperar el terreno perdido en la Premier League. El cuadro londinense no pudo ante Liverpool (3-1) en Anfield. Luego empató 2-2 contra Tottenham y Watford.

Emery tendrá a su disposición al marcador Sead Kolasinac, quien salió golpeado en Alemenia, pero se recuperó a tiempo. También el zaguero Rob Holding que ya tuvo minutos con la reserva de los ‘gunners’.

Por su lado, Aston Villa ha tenido un inicio de campaña complicado: tres derrotas, un empate y un triunfo. El equipo dirigido por Dean Smith tiene plena confianza de salir adelante para abandonar los últimos lugares.

“Cualquier equipo es vencible, lo vimos con el resultado de Norwich contra el Manchester City Cuando te enfrentas cara a cara con alguien, debes tener esa creencia, pero sabemos lo difícil que es en el Emirates", declaró el DT de los ‘villanos’.

Arsenal vs. Aston Villa: ¿cómo llegar al estadio?