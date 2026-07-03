Australia vs Egipto en vivo: partido por los 16avos de final del Mundial 2026
- Horarios del partido Australia vs Egipto
12 pm: México
1 pm: Colombia, Ecuador, Perú
2 pm: Bolivia, Chile, Venezuela
2 pm: Estados Unidos (Miami y Nueva York)
3 pm: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay
8 pm: España
9 pm: Egipto
4 am del sábado 4 de julio: Australia
El árbitro del partido será el uruguayo Gustavo Tejera, quien será asistido por sus compatriotas Carlos Barreiro y Nicolás Tarán.
El partido comenzará a la 1 pm (hora peruana) y tendrá como escenario el estadio de Dallas, en Estados Unidos.
Las selecciones de Australia y Egipto se enfrentan este viernes 3 de julio en el partido válido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sigue todas las incidencias de este encuentro en El Comercio.
La selección de Egipto hizo historia en la fase de grupos al conseguir su primera victoria en un Mundial al vencer a Nueva Zelanda por 3-1. El equipo de Hossam Hassan finalizó segundo de su grupo y llega con ganas de continuar su aventura en Norteamérica. Se enfrentará a una selección australiana que también avanzó a octavos de final como segunda de su grupo. Los 'Socceroos' sueñan con vencer por primera vez en un partido eliminatorio en una copa del mundo.