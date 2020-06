El FC Barcelona respira tranquilo tras haber padecido para vencer por 1-0 al Athletic Club en la fecha 31 de LaLiga Santander. El gol de Iván Rakitic a los 71 minutos sirvió para que los blaugranas regresen al triunfo tras empatar sin goles en la jornada anterior en cancha del Sevilla. Con la victoria, los catalanes recuperaron -momentáneamente- la punta del torneo con 68 puntos, y estarán a la espera del resultado que hoy consiga el Real Madrid contra el Mallorca.

Con Lionel Messi en el once titular, al Barcelona no le queda más opción que hacer fuerzas para recuperar el territorio perdido tras su último empate sin goles en cancha del Sevilla por la jornada anterior a la LaLiga. Una victoria contra el Athletic Club no solo será importante por los tres puntos sino por la motivación de derrotar a un rival siempre complicado en condición de visita.

FC Barcelona: ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Messi, Suárez y Griezmann.

Athletic Club: Unai Simón; Capa, Yeray, Unai Núñez, Iñigo Martínez, De Marcos; Dani García, Vesga; Raúl García, Williams y Villalibre

Desde la vuelta de LaLiga Santander, Barcelona ha sumado siete puntos producto de sus victorias al Mallorca (4-0), Leganés (2-0), y su empate contra el Sevilla. En cambio, el Real Madrid consiguió capote de triunfos (Eibar, Valencia y Real Sociedad) y logró empatar al Barza en la punta con 65 puntos. Sin embargo, los resultados directos favorecen a los merengues, que si se mantienen firmes serán los campeones.

Por su parte, el Athletic Club viene de vencer (1-0) al Real Betis en la jornada pasada de LaLiga. El cuadro de Bilbao regresó a la actividad del torneo español con empates frente al Atlético Madrid (1-1) y Eibar (2-2). Con 42 puntos y en décimo lugar, el Athletic de Bilbao confía en alcanzar algún cupo a un torneo internacional de la UEFA en la próximo temporada.

Barcelona vs. Athletic Club: ¿A qué hora juegan por LaLiga?

El duelo entre Barcelona vs. Athletic Club es el duelo estelar de hoy en la LaLiga Santander. El enfrentamiento se jugará en el Camp Nou desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Conoce todos los horarios por cada país del mundo que seguirá el enfrentamiento.

Horarios del partido:

15:00 horas - Perú, México Ecuador, Colombia

16:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, Estados Unidos (Miami)

17:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

20:30 horas - Reino Unido

22:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Barcelona vs. Athletic Club: ¿Qué canales transmitirán el partido por LaLiga Santander?

El choque Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO corresponde a la jornada 31 de LaLiga y será transmitido en Perú por la señal de ESPN2 Sur. En los países como Argentina, Chile, Bolivia, Colombia y Uruguay; se podrá seguir a través de la misma señal de ESPN2. Asimismo, el servicio streaming de ESPN Play para celulares, tablets o SmartTV está disponible en este cotejo.

Hay que tener en cuenta que, en México, el recomendable seguir el Barcelona vs. Athletic Club EN VIVO es el canal Sky HD, y en los Estados Unidos, se transmitirá vía de todas las plataformas de beIN Sports.

En España, será la señal total de Movistar+, Movistar LaLiga y Partidazo Movistar LaLiga, los que emitan el esperado enfrentamiento. En los países como Italia y Alemania el choque va por la señal de DAZN, y en Francia por beIN Sports.

