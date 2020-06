Barcelona y Athletic Club EN VIVO y EN DIRECTO se ven las caras en el Camp Nou por la jornada 31 de la Liga Santander. Los dirigidos por Quique Setién saben que no pueden volver a tropezar en el torneo si quieren continuar peleando en lo más alto y que Real Madrid no les saque ventaja. Sigue el MINUTO A MINUTO.

Después del empate en Sevilla, el Barcelona ya no tiene margen de maniobra ni depende de sí mismo para conquistar LaLiga, por lo que ante los de Bilbao, que quiere mantener sus ilusiones europeas, está obligado a ganar.

Barcelona vs. Athletic Club: horarios y canales del partido

País Hora Canales Perú 3:00 p.m. ESPN 2 México 3:00 p.m. Sky HD Argentina 5:00 p.m. ESPN 2 Chile 4:00 p.m. ESPN 2 Colombia 3:00 p.m. ESPN 2 Ecuador 3:00 p.m. ESPN 2 España 22:00 p.m. Movistar LaLiga

Pese a las dudas en su juego, desde Barcelona se mira con mucho recelo los últimos arbitrajes de los partidos del Real Madrid, presididos por la polémica, el último de ellos en San Sebastián.

Dice Setién que este tipo de errores son “inherentes” al mundo del fútbol, pero Gerard Piqué apunta en otra dirección: “Va a ser difícil ganar esta Liga. Al no depender de nosotros..., haremos todo lo posible pero se van a perder pocos puntos. Viendo las jornadas que han sucedido, va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos”.

En todo caso, el Barça necesita mantener su racha de resultados en el Camp Nou. Mejor los números que el fútbol, como se demostró en el último partido ante el Leganés, saldado con un 2-0 pero con pobres sensaciones.

Además, tiene Quique Setién dos bajas importantes. La de Frenkie de Jong, con una lesión en el sóleo, es preocupante, porque el holandés es uno de los jugadores diferentes y que podía aportar frescura al equipo azulgrana.

La otra es la de Sergi Roberto, que como de Jong, tampoco jugó en Sevilla a causa de una fisura costal que le impiden estar disponible de momento.

Para el partido ante el Athletic, que no gana en el Camp Nou desde noviembre de 2001, Setién tiene dudas en cada una de las tres líneas de su equipo.

En el eje defensivo, Piqué lo ha jugado todo y Umtiti vuelve a entrar en una convocatoria tras una suspensión, en la medular, sin de Jong, Rakitic, Arturo Vidal y Arthur se juegan dos de las tres posiciones; y delante el dilema de siempre sobre quien acompaña a Messi.

Luis Suárez no parece estar al cien por cien después de tantos meses de baja; Braithwaite cumplió en Mallorca, pero pasó desapercibido en Sevilla; Griezmann no está en un buen momento y Ansu Fati, cuando ha jugado, ha estado a un gran nivel, pero no tiene continuidad.

En el Camp Nou, el Athletic Club espera mantener la ilusión europea con la que ha vuelto a la competición tras el parón por la pandemia y que alimentó en la última jornada ganando al Betis en San Mamés un partido que podría haberle dejado varado en zona de nadie en la tabla clasificatoria.

Con ese triunfo, el equipo bilbaíno encadenó cinco puntos en tres partidos sin perder desde el regreso de LaLiga y 11 en unas cinco últimas jornadas en las que solo le supera el Real Madrid.

Barcelona vs. Athletic Club: posibles alineaciones

FC Barcelona: ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Messi, Suárez y Griezmann.

Athletic Club: Unai Simón; Capa, Yeray, Unai Núñez, Iñigo Martínez, De Marcos; Dani García, Vesga; Raúl García, Williams y Villalibre

