[EN DIRECTO] Barcelona vs. Villarreal EN VIVO vía ESPN 2: hoy en el Camp Nou por la Liga española

Barcelona vs. Villarreal EN VIVO EN DIRECTO: se verán las caras en el partido por la fecha 6 de la Liga Santander, este martes 24 de septiembre desde las 2:00 p.m. (horario peruano / 21:00 de España). El encuentro se desarrollará en el Camp Nou y será transmitido por ESPN 2.

► Juventus vs Brescia EN VIVO: sigue en directo el partido por la Serie A

Lionel Messi podría ser titular por primera vez en la temporada. El delantero se perdió el inicio de la campaña por una lesión. Sin embargo, el argentino ingresó contra Borussia Dortmund y Granada.

Barcelona vs. Villarreal: horarios del partido

Perú 2:00 p.m.

Ecuador 2:00 p.m.

Colombia 2:00 p.m.

México 2:00 p.m.

Bolivia 3:00 p.m.

Paraguay 3:00 p.m.

Venezuela 3:00 p.m.

Argentina 4:00 p.m.

Chile 4:00 p.m.

Uruguay 4:00 p.m.

Brasil 4:00 p.m.

España 9:00 p.m.

Barcelona vs. Villarreal: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Junior Firpo; Busquets, Arthur, De Jong; Lionel Messi, Luis Suárez y Griezmann.



Villarreal: Asenjo, Rubén Peña, Albiol, Pau Torres, Quintillà, Manu Trigueros, Anguissa, Cazorla, Moi Gómez, Toko Ekambi o Chukwueze y Gerard Moreno.

El atacante, ganador del premio The Best de FIFA al mejor jugador de la temporada pasada, ha sumado un total de 76 minutos entre los compromisos de Champions League en Alemania y Liga Santander fuera de casa.

La presencia de Messi también será importante para Barcelona, que vive días complicados después de caer contra Granada por 2-0. El principal señalado por la derrota es el entrenador Ernesto Valverde.

“Entras en crisis en tres días y de la misma manera sales. Eso tenemos que intentar. La única manera de que todo esté más tranquilo es sumar seis puntos en estos dos partidos”, aseguró el estratega español en conferencia de prensa.

Barcelona ha dejado fuera de la convocatoria de Ivan Rakitic por decisión técnica. “Si no está, es porque está otro. No está tocado, es una cuestión de jugadores”, explicó Valverde, quien no podrá contar con los lesionados Samuel Umtiti y Jordi Alba.

Por su lado, el Villarreal llega mejor a la contienda. El ‘Submarino amarillo’ consiguió dos victorias consecutivas en la Liga Santander frente a Leganés (3-0) y Valladolid (2-0). Antes habían igualado con Real Madrid (2-2).

El entrenador Javi Calleja, no obstante, sabe que el duelo ante Barcelona no será sencillo. “Tiene muchos argumentos para jugar como sabe. Hay mucho talento y al final estarán luchando por todos los títulos como siempre”, indicó el DT.