A mediados del 2019, Daniele De Rossi llegaría a Boca Juniors para culminar una exitosa carrera como futbolista, tras defender por 18 temporadas la camiseta del AS Roma. Sin embargo, bajo el mando de Gustavo Alfaro, el italiano tuvo mínimas oportunidades de lucir su mejor fútbol y pasó mucho tiempo en la banca de suplentes.

Con la salida del estratega argentino, se especulaba que De Rossi podría tener mayores minutos en el 2020 con la camiseta xeneize, pero medios argentinos especulan que el italiano tendría las horas contadas en La Bombonera.

Fox Sports Argentina aseguró que la nueva dirigencia de Boca Juniors dejaría de lado a De Rossi, pues creen que el perfil del ex AS Roma no es compatible con el nuevo estilo que tomará Boca Juniors. en el 2020.

Cabe señalar que Daniele De Rossi no sería el único afectado en este mercado de pases, sino también los entrenadores de las menores del xeneize, pues Rmán habría decidido rescindirles contrato y todos y cada uno de ellos.