Este domingo 8 de noviembre se desarrollará el Boca Juniors vs. Newell’s por la segunda jornada de la Copa de la Liga Profesional. El cuadro xeneize busca seguir con su buena racha y continuar en lo más alto de la tabla de posiciones del Grupo D.

Horarios en el mundo:

18:15 horas - México

19:15 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Miami)

20:15 horas - Venezuela, Bolivia

21:15 horas - Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil

01:15 horas del lunes - España, Alemania, Italia, Francia

El conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo llega de vencer por 2-1 a Lanús en un electrizante partido y de coronar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por su parte, Newell’s Old Boys no vive un gran presente, pues llega de caer por 3-1 ante Talleres y no contará con Fabricio Fontanini para el duelo ante los xeneizes.

Conforme a los criterios de Saber más

Más en DT:

Toluca vs. León: Pedro Aquino fue expulsado a los 15 minutos del duelo tras dura falta | VIDEO

La historia de la rivalidad entre Perú y Chile en los campos de fútbol y cómo informó El Comercio

Paulo Dybala es baja en Argentina para los duelos ante Paraguay y Perú por las Eliminatorias

Perú vs. Chile: Alexis Sánchez y Arturo Vidal podrían ser bajas para juego por Eliminatorias

Video recomendado:

Perú: conoce a los arqueros de la era Gareca en la selección peruana | VIDEO